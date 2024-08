Oh, il nuovo look di Sophie Davant non è proprio unanime

Un nuovo look per Sophie Davant che ha tirato fuori dal suo guardaroba un capo completamente dimenticato. I suoi fan sono contrastanti.

Mercoledì 6 agosto 2024, Sophie Davant ha pubblicato una foto sul suo account Instagram in onore del ventitreesimo numero della rivista Sla sua rivista. La possibilità di trovarla con un nuovo outfit mette in risalto un capo che non indossiamo da molto tempo.

Sophie Davant, una grande fan della moda, condivide regolarmente i suoi look sui social media. Attraverso il suo magazine condivide i suoi gusti e svela le tendenze del momento. Quest’estate, la conduttrice ha scelto di rinnovare un capo di abbigliamento un po’ vecchio stile. Questa è una gonna di lana. La conduttrice televisiva ha messo gli occhi su un modello che arrivava a metà polpaccio e si allacciava i lacci lateralmente. È il capo definitivo per la stagione estiva. “Sopra un costume da bagno, una bella camicia da uomo molto aperta o una canotta basic, ha sempre un effetto minimale e apporta benefici a tutti i tipi di corpo creando una silhouette femminile.” Specifica la tua partecipazione.

Realizzata in tessuto leggero, questa gonna barrio rivela uno stile più discreto del solito. Niente più fantasie tropicali troppo colorate, qui ci concentriamo sulla stampa chic: il leopardato. È diventato molto popolare negli ultimi anni, è disponibile ovunque e si abbina a qualsiasi cosa di base. Ad accompagnare questo pezzo piuttosto scadente, la star dello spettacolo L’affare è concluso Indossa una camicetta color kaki sbottonata sul petto. Un’apparizione che gli è valsa diverse critiche da parte della sua comunità. In effetti, alcuni dei suoi fan non hanno esitato ad esprimere le loro forti opinioni. “Non è eccezionale. Ti fa sembrare più grande e non ti fa sembrare affatto bello.” “La gonna del barrio è antiquata E memorizzazione. Purtroppo la divisa è tutt’altro che unanime.

Tuttavia, all’età di 61 anni, Sophie Davant ha meravigliosamente reinterpretato la gonna del barrio. Se non piace a tutti, può comunque creare un look bello e moderno. Scommessa vincente? Sarà perfetto se indossato con un top corto o una maglietta annodata.