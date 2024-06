“È difficile portare a termine il lavoro”, i fan di Baldur’s Gate 3 aspettano questa novità più di ogni altra cosa, ma…

I fan di Baldur’s Gate 3 attendono con impazienza il supporto al modding, ma l’integrazione di questa funzionalità rimane una sfida tecnica per Larian Studios. La complessità di questo compito porta a un ritardo nella sua attuazione, nonostante la forte domanda da parte della comunità.

Larian vuole passare il testimone, ma…

Durante un panel “An Evening with Baldur’s Gate 3” ai BAFTA, il CEO di Larian Studios Swen Finke ha condiviso importanti notizie riguardanti GOTY 2023 e il suo supporto a lungo termine. Ha sottolineato l’importanza che i giocatori siano in grado di modificare Baldur’s Gate 3 da soli, dicendo che questo sarebbe stato il momento in cui il titolo sarebbe stato interamente loro.. Tuttavia, ha riconosciuto che il team non ha ancora completato lo sviluppo del supporto per le mod: ciò rappresenta una grande sfida tecnica. Una volta completato questo passaggio, Larian ridurrà gradualmente il proprio supporto, limitandolo alla correzione di bug critici. Tuttavia, si rende conto dell’importanza del sostegno della comunità e del suo interesse nel restituire!

La cosa più importante che è venuta fuori è che questo – il feedback – ci ha permesso di correggere la nostra rotta. Stavamo sbagliando e i giocatori ci dicevano: ‘Stai attento, non è giusto, non dovresti farlo’. Cerchiamo di ascoltare e fare del nostro meglio, perché pensiamo che abbia molto senso. Quindi penso che sia stato determinante per il successo di BG3.

Le mod aggiungono diverse razze a Baldur’s Gate 3

Accesso anticipato, il futuro del settore?

L’integrazione del supporto mod rappresenta una grande sfida tecnica per gli sviluppatori di Larian Studios. Swen Finke ha sottolineato la difficoltà di questo compito, che comporta numerose modifiche per garantire la compatibilità e la stabilità del gioco con i contenuti generati dagli utenti. Il raggiungimento di un sistema di mod robusto richiede un’attenta attenzione ai dettagli per evitare errori e conflitti tra mod diversi. Inoltre, è necessario progettare strumenti accessibili ai modder garantendo al tempo stesso che queste aggiunte non cambino l’equilibrio del gioco originale. Questa complessità spiega in gran parte il motivo per cui il supporto al modding non è ancora disponibile, nonostante le crescenti aspettative della comunità dei giocatori. Ha detto: “È difficile provare a rendere questa aggiunta un successo”. In realtà, questo processo è noioso e richiede un’attenzione particolare ai dettagli.

Il CEO ha inoltre discusso dell’importanza dell’accesso anticipato nello sviluppo di “Baldur’s Gate 3”. Questa fase ha consentito alla squadra di correggere e adattare la rotta in base al feedback dei giocatori. Questo metodo è stato essenziale per il successo del gioco, poiché ha consentito agli sviluppatori di identificare e correggere gli errori prima del rilascio ufficiale. Inoltre, questa “tecnologia” verrà utilizzata nuovamente durante la fase di test della mod, che sarà presentata a 1.000 giocatori nel mese di luglio. Tuttavia, questa pratica non è priva di rischi per il CEO. Ammette infatti che questa fase può allungare e complicare il processo di sviluppo, annoiando potenzialmente i giocatori.