Greg Joswiak, vicepresidente marketing di Apple, è stato interrogato sui potenziali desideri del marchio Apple di seguire questa nuova legge europea.

casting 2024, Tutti i dispositivi elettronici che saranno venduti in Europa dovranno utilizzare un caricatore USB-C universale. Questo tipo di caricabatterie è già ampiamente utilizzato da molti marchi high-tech. A differenza di Apple che attualmente non stai utilizzando. L’azienda californiana ha quindi lanciato il caricabatterie Lightning nel 2012, che funzionava solo su iPhone, iPad, ecc.

Ma Apple dovrà rispettare questa nuova normativa europea:”Dovremo rispettare questa decisione e non abbiamo altra scelta che rispettare la legislazione locale come facciamo in tutto il mondoTuttavia, il vicepresidente marketing di Apple si rammarica che il governo sia così direttivo e sottolinea la mancanza di entusiasmo che Apple dovrà onorare questa nuova decisione.

Addio Lu Fulmine

Ricordiamo che Apple non offre più caricabatterie con i suoi nuovi telefoni, diventando così un reddito aggiuntivo per i consumatori. Il marchio si è difeso scommettendo sulla tessera ambientale e sottolineando che tutti avevano già un caricabatterie fulmineo e fornire un nuovo caricabatterie per ogni nuovo telefono sarebbe stato troppo dispendioso in termini di tempo.