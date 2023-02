Se piangi, il mondo scompare! L’antico JRPG giapponese Meg’s Monster è previsto per il 2 marzo

Editore/sviluppatore giapponese Odencat Inc. Rilasciare un JRPG stilizzato a turni in Occidente il 2 marzo 2023.

Meg’s Monster (PC, Mac, Linux, Steam Deck / Xbox, Switch) è in sviluppo da due anni ed è stato finalizzato per renderlo una delle versioni più ambiziose di Odencat Inc, che includerà opzioni multilingue.

Meg’s Monster racconta la storia di due amici molto improbabili, ambientata in un sistema di combattimento testuale unico, in cui il giocatore controlla un mostro quasi indomabile che deve sconfiggere i nemici mentre protegge un fragile bambino con… poteri, perché Se piangi, il mondo intero muore.

Meg, una bambina umana (le cui lacrime hanno il potere di scatenare l’apocalisse) si ritrova in un mondo pieno di mutanti e mostri che mangiano umani a colazione. Tocca a un enorme prepotente di nome Roy e al suo amico Golan aiutarla a tornare a casa. Mentre cercano negli inferi indizi su dove si trovi sua madre, il trio si avvicinerà lentamente l’uno all’altro, scoprendo alcuni segreti davvero sorprendenti sul loro mondo e su se stessi.

Lo stile retrò e la semplicità di Meg’s Monster si trasformano rapidamente in un avvincente gioco di ruolo. La narrazione attira rapidamente il giocatore nella storia mentre costruisce un’autentica empatia per i personaggi principali e centrali. Oltre 50.000 parole di dialogo forniscono un resoconto ricco e coinvolgente delle numerose battaglie che si svolgono durante la tua avventura. Ogni battaglia ha le sue meccaniche e i suoi minigiochi da padroneggiare per mantenere Meg al sicuro e felice con i suoi giocattoli preferiti. Sì, mantenere Meg calma e felice è solo uno dei fattori essenziali, e il dolce gioco lo farà accadere, ma non è così semplice!

Roy, il mostro, ha 99.999 HP ed è quasi invincibile (il che significa che quasi tutti i nemici non possono ucciderlo; pensa a Saitama in One Punch Man). Tuttavia, quando l’altro eroe subisce danni, Meg, subisce danni emotivi e mentali perché è una bambina e non sopporta di vedere Roy farsi male. Se il suo contatore mentale raggiunge lo zero, piange e il mondo finisce. Ciò significa che i giocatori dovranno bilanciare l’umore di Meg, oltre a sconfiggere i nemici che vogliono distruggerla. Roy dovrà usare i giochi per far felice Meg e impedirle di piangere.