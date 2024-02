Dopo il caso di abusi sui minori, il presidente di questo Paese europeo si dimette: il nome del nuovo presidente è già noto

Katalin Novak, il futuro ex presidente dell'Ungheria, non ha avuto altra scelta che dimettersi. Riconoscerà facilmente il suo “errore”: graziare un ex vicedirettore di un orfanotrofio, condannato nel 2022 a più di tre anni di prigione per aver nascosto le azioni del suo capo in un caso di abusi sui minori. Sulla scia di queste rivelazioni pubblicate dal media investigativo ungherese 444, la rabbia civile e politica ungherese cresce di giorno in giorno. L'ascesso doveva scoppiare. La prima presidente donna nella storia dell'Ungheria presenterà formalmente le sue dimissioni il 26 febbraio al Parlamento. Si tratta di un duro colpo per il partito di Viktor Orbán, Fidesz, che si è affrettato a staccarsi dal suo più stretto alleato. Uno stato di solidarietà con una persona accusata di pedofilia offusca l'immagine nazionale vicina ai valori cristiani che il partito Fidesz di Viktor Orbán vuole promuovere. Senza aspettare, Fidesz ha messo sul tavolo un nome: Solyuk, presidente della Corte costituzionale ungherese.

Se le elezioni previste per il 26 febbraio 2024 sono ancora sul tavolo, la proposta di Solyuk di sostituire Katalin Novak sembra l'unica possibilità. Non sono stati menzionati altri nomi. L'uomo gareggerà da solo per la carica di presidente. Il 26 febbraio il Parlamento ungherese si riunirà per votare la fiducia al potenziale futuro presidente che tuttavia dichiarò nel 2021 ai media ungheresi: “Non mi sono mai interessato alla politica in vita mia”.