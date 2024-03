De Croo risponde a Vladimir Putin e alla minaccia nucleare: “Non dobbiamo farci intimidire”

“Non dobbiamo avere paura, ma dobbiamo dimostrare che siamo determinati a difendere ogni centimetro della NATO”, ha detto giovedì il Primo Ministro alla Camera dei Rappresentanti.

Il Primo Ministro ha dichiarato: “La Russia sta guadagnando nuovamente terreno oggi e i suoi alleati le forniscono armi. Oggi Putin minaccia anche di usare armi nucleari e noi prendiamo sul serio questa minaccia, ma c'è solo una risposta: determinazione, unità e azione”. .” ministro.

Giovedì il presidente russo ha attaccato violentemente l'Occidente. Stava rispondendo al presidente francese Emmanuel Macron, il quale non escludeva che l’Occidente avrebbe un giorno inviato forze di terra in Ucraina. “Dovrebbero capire che abbiamo anche armi che possono colpire obiettivi sul loro territorio”, ha detto Putin nel suo discorso annuale ai deputati.

La minaccia è caduta nel vuoto, ma il Primo Ministro De Croo ha invitato all'unità e alla determinazione. Ha aggiunto: “Putin pensava che la NATO si sarebbe arresa e avrebbe lasciato l'Ucraina al suo destino. Ma oggi la volontà di agire è più grande che mai”. Il governo federale ha annunciato mercoledì che acquisterà munizioni di artiglieria per l'Ucraina per un valore di 200 milioni di euro, che potrebbero essere consegnate entro la fine di marzo.

Il primo ministro ha sottolineato che “Putin pagherà il prezzo di queste armi”. Il governo utilizza i profitti generati dai miliardi russi congelati nel nostro Paese. Questo capitale russo ammonta a più di 260 miliardi di euro nell'Unione europea, il 95% dei quali è congelato presso la società belga Euroclear. Secondo il Primo Ministro ciò frutterà 15 miliardi di euro nei prossimi tre anni.

Lunedì sera il presidente francese Emmanuel Maron ha annunciato che la fornitura di truppe “non era esclusa”. Tuttavia, secondo De Croo, questo è un passo eccessivo. Lui ha sottolineato che “il nostro Paese non intende inviare truppe in Ucraina. Ma questa non era nemmeno la richiesta del presidente ucraino Zelenskyj”. “Forniamo anche altre forme di supporto. Ad esempio, siamo un partner attivo nell'Alleanza F-16 (…) e collaboriamo con la nostra industria su soluzioni antiaeree e munizioni di piccolo calibro, che rappresentano più di 600 milioni di dollari .” euro nelle consegne quest’anno, e sono sempre finanziate con denaro russo”.