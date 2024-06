cucina. Come la menta può giovare alla tua salute

Ne esistono anche tipologie molto originali come il basilico, la menta, il bergamotto e il cioccolato. Sebbene vengano coltivati ​​tutti i tipi di menta, alcuni si trovano anche allo stato selvatico, come la menta acquatica e la menta campestre.

L’essiccazione è un buon metodo di conservazione poiché la menta rilascia bene il suo sapore dopo la reidratazione. Stendere in uno strato sottile su carta assorbente, e far seccare le foglie all’aria aperta nel giro di pochi giorni.

Per conservare la menta fresca, avvolgila in salviette di carta umide. Potete conservarlo per una settimana nel cassetto delle verdure del frigorifero.

Infine, il congelamento è un’ottima soluzione per non snaturare il sapore della menta. Distribuire le foglie su un vassoio durante la fase di congelamento, quindi riporle in sacchetti per conservarle ad una temperatura di -18 gradi centigradi.

Abbinamento in cucina

La menta piperita viene utilizzata sia in ambienti salati che dolci. Aggiunge molta freschezza alle insalate come il tabbouleh, alle salse come lo tzatziki e alle zuppe calde o ghiacciate.

Si abbina bene con agnello, piselli, gamberetti, zucchine e formaggi freschi di capra e pecora.

Per quanto riguarda il dolce, lo adoriamo nelle macedonie (soprattutto con i frutti rossi), negli sciroppi, nei dessert o anche nei dessert al limone o al cioccolato.