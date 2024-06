Una relazione romantica con Achraf Hakimi? Lola Índigo mette le cose in chiaro

Diverse foto di Lola Indigo sono state pubblicate a Ibiza questa settimana, dove è stata vista godersi le vacanze. La canzone in cui vediamo il cantante accanto ad Achraf Hakimi ha attirato particolarmente l’attenzione degli utenti della rete, che si sono affrettati a credere che i due abbiano una relazione romantica. Al-Andalusi è stato oggetto di dure critiche sul sito X dopo aver rivelato questo riavvicinamento con Ashraf Hakimi, ex marito e padre dei figli di Heba Abouk.

Lola Indigo ha utilizzato lo stesso canale per denunciare le “molestie” a cui era stata esposta nelle ultime ore, smentendo le voci di una relazione sentimentale con Hakimi e rivelando di avere una relazione con il suo compagno da due anni. “Le molestie sono insopportabili. Non ho mai parlato in vita mia, ma sto con qualcuno da due anni e mi associano a un uomo perché respiriamo la stessa aria”. […] “Ricevo abusi verbali e umiliazioni insensate”, ha scritto nel post, che è stato cancellato poche ore dopo.

Il giornalista Javier de Hoyos ha confermato questa informazione in un video su TikTok, ricordando che la cantante ha anche pubblicato una foto del suo ragazzo in un recente tweet prima di cancellarla. L’uomo è un ingegnere di professione ed è seguito da “un piccolissimo gruppo di amici di Lola Índigo” sui social network. “È bellissimo e l’ha accompagnata nel backstage di alcuni dei suoi spettacoli”, aggiunge De Hoyos.

La cantante andalusa si è recentemente confessata alla sua amica d’infanzia. “È il mio migliore amico. È la persona che sarà al mio fianco per tutta la vita e le voglio molto bene”, ha detto il traduttore di “El pantalón” in un’intervista a El Hormiguero.