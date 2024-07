Cultura delle notizie “Così noioso” Quentin Tarantino odia questo capolavoro di Steven Spielberg e non usa mezzi termini condivisione :









Quentin Tarantino non ha paura di ammetterlo: non sopporta questo capolavoro di Steven Spielberg. Nonostante questo lungometraggio sia apprezzato da pubblico e critica, sembra che il regista non condivida l’opinione della maggioranza.

L’opinione conta Non ti piacciono le avventure di Indiana Jones? Tuttavia, il famoso professore, interpretato da Harrison Ford, ha lasciato il segno nell’industria cinematografica per diversi decenni. Con un totale di 5 film usciti tra il 1981 e il 2023, l’archeologo ha attraversato i secoli. Ecco il punto L’ultima crociatacon un brillante punteggio dell’84% da parte della critica su Rotten Tomatoes e un ottimo punteggio del 94% da parte degli spettatori, è il terzo lungometraggio della saga diretta da Steven Spielberg nel 1989, ed è considerato da molti il ​​migliore della serie . Ma sembra che Quentin Tarantino non condivida questa opinione. È un regista noto per il suo straordinario talento, ma non usa mezzi termini e dice quello che pensa. Ottieni una carta di abbonamento Netflix su Micromania Fin dal suo primo film di successo Le Iene Uscito nel 1992, Tarantino ha dimostrato di essere appassionato di cinema e di saper rendere omaggio ai lungometraggi che meritavano. Ma quando arrivaIndiana Jones e l’ultima crociataQuesta è un’altra storia. Il regista è più che eccellente Immaginazione a buon mercato, Furfanti sconosciuti O Django Unchained Chiaramente non condivide l’opinione della maggioranza e considera la terza parte delle avventure dell’archeologo la peggiore di tutte. Lo valuta molto al di sotto Regno del Teschio di Cristallo Che è stato rilasciato nel 2008, 19 anni dopo L’ultima crociata – Non è stato unanime tra i fan che lo considerano il meno riuscito di tutti i tempi. READ The Voice Belgium torna con nuove funzionalità: “Una stagione incomparabilmente accattivante” Quando Quentin Tarantino ha parlato, ha sorpreso molte persone con queste affermazioni.Ciò è accaduto in un episodio del podcast ReelBlend, uno spettacolo con recensioni di film e discussioni su notizie di film. È un film noioso e il personaggio di Sean Connery non è così interessante. Preferisco le avventure del Regno del Teschio di Cristallo più di questo film. Quentin Tarantino Tarantino ama gli altri Molti si chiedono: qual è il film di Indiana Jones preferito di Quentin Tarantino? Questa è la seconda parte del franchise Avventure nel Tempio Maledetto Che, secondo il regista, è uno dei maggiori successi di Spielberg. Il mio film preferito di Spielberg con Denti di mare In realtà lo è Indiana Jones e il tempio maledetto. Non dimentichiamo che il film sugli squali è stato così eccezionale da ricevere una nuova classificazione MPAA. Quentin Tarantino Secondo Tarantino è stato grazie al thriller horror di Steven Spielberg che è nata la classificazione per età PG-13, sconsigliata ai bambini sotto i 13 anni. Un lavoro encomiabile che gli è valso gli elogi del regista. A proposito di Quentin Tarantino Cultura delle notizie Quentin Tarantino avrebbe potuto dirigere un film di questa epopea di fantascienza che avrebbe rivaleggiato con Star Wars… ma il progetto è stato abbandonato! Cultura delle notizie Brad Pitt ha fatto bene ad accettare di recitare in questo film di Quentin Tarantino… altrimenti Tom Cruise avrebbe ottenuto la parte! Cultura delle notizie “È qui davanti a tutti”: il giorno in cui Denzel Washington (Equalizer 3) umiliò Quentin Tarantino a causa del suo dialogo offensivo!

