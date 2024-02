Ciclismo. Oh Gran Camino – Vengegard, Fase 4, Generale! Martinez e Bernal sul podio

Stessa versione del 2023 per Jonas Vengegard : Tre passi e pubblico! Questa è la quarta e ultima faseOh, bella strada Ancora una volta troncato dalle circostanze Il clima estremo con cui i corridori hanno dovuto fare i conti domenica è stato tale che non è stato possibile seguire la gara attraverso nessuna trasmissione televisiva. La strada, abbreviata da 162,2 A 132 km, che alla fine offrono solo una salita del giudice di pace del giorno,Alto di San Xiao – Monte Aloia (7 km all'8%), Invece dei due inizialmente previsti. Ma questo arrivo in vetta è comunque rimasto il più selettivo dell'evento, e sotto un vero e proprio diluvio, come ci si potrebbe aspettare, della maglia gialla Vingguard Che ha alzato le braccia per la terza volta consecutiva in Galizia, e così il danese ha ottenuto lo stesso perfetto inizio di stagione dell'anno scorso. Vingguard Domina l'ascesa, seguita da Lenny MartinezQuindi forma un triangolo Hugh Carthy, Egan Bernal et al Jefferson Cepeda.

Video – Vengegard, Fase Caotica 4, Hattrick, Gen

Sotto l'acqua e senza diretta televisiva, è stato Jonas Vingegaard a vincere la quarta tappa dell'O Gran Camino #OGC24 ! Il danese ha avuto un grande successo e ha vinto il titolo assoluto. Bellissima salita di Lenny Martinez, secondo di tappa!

Continuare https://t.co/dHJXT3R5xhpic.twitter.com/MhnCroqDhj – Cyclism'Actu (@cyclismactu) 25 febbraio 2024

Lenny Martinez è il migliore degli “altri” dietro l'intoccabile Vengeard!

Da quello che abbiamo potuto capire, un leader Visma | Noleggia una bici Vinta facilmente al termine di una cronoscalata molto classica, la vittoria è logicamente dovuta alla massima difficoltà viste le condizioni difficili. Dopo che il gruppo ha ripreso le fughe, Vingguard Ha attaccato a 3 miglia dalla vetta e non è stato più visto come nei giorni precedenti. Dietro l'intoccabile vincitore Giro di FranciaLo troviamo ottimo Lenny Martinez (Groupama-FDJ), è arrivato da solo al secondo posto, a soli 16 secondi da!

Da allora, il giovane francese ha spinto molto lontano il resto della competizione Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) Completa il podio in 45 secondi, subito prima Egan Bernal (Granatieri Ineos). Sian Awitdeboris (Visma | noleggia una bicicletta) costa 6 AH, Quentin Macellaio IX, mentre Davide Gaudo Scoppio (35° a 3'47″). Nella classifica generale, Wenggaard è necessariamente al comando per il secondo anno consecutivo, con 1'55″ di vantaggio su Lenny Martinez, con Egan Bernal che sale sull'ultimo gradino del podio. . Ottima prestazione di Quentin Butcher, 7° assoluto al termine di questa impegnativa manifestazione.

