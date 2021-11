Castilones: mercato italiano e serata festiva italiana

Mercato italiano dal 22 al 29 agosto

Dal 22 al 29 agosto, sotto gli auspici della Sala Castilonus, si terrà il mercatino dei colori e dei sapori italiani. Gli espositori proporranno specialità culinarie, pasta, vini, salumi, dolci, oli, aceto, caramelle, salse e sughi, in vendita e degustazione… Cerimonia di apertura.

Serata di festa italiana

Mercoledì 25 agosto alle 19 ci sarà l’incontro con il mercato italiano, i racconti popolari, una serata musicale aperta a tutti e l’intrattenimento tradizionale a cura di Gaêtano Anzelmo.

Ciné4: Film del fine settimana

“Le Sens de la famille”, sabato, 21:00 e domenica 22:00-21:00. “Spirit the Indomitable”, domenica dalle 22:00 alle 16:00. “Titanium”, lunedì 23 alle 21 “Fast and Furious 9”, VF, venerdì dalle 20:00 alle 21:00; Inglese OV, martedì 24 alle 18:30

Registri del trasporto scolastico 2020-2021

Per tutte le domande relative alle iscrizioni e alla partecipazione finanziaria è istituito un numero unico dedicato alle famiglie: 0970 870 870 (numero verde alto). Sul sito del Comune di Castillonnès, nella sezione “Trasporto Scolastico”, troverete le schede tecniche per ogni turno, compreso il conteggio delle linee, gli orari e le fermate. Per beneficiare del prezzo in base al tuo rapporto familiare, devi avere una dichiarazione dei redditi 2020 completa (reddito 2019) da un rappresentante legale che mostri le azioni relative ai figli registrati. Se non disponi di queste informazioni, verranno utilizzate 5 rate per te.