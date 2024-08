Campionato spagnolo – Dopo aver spinto il Barcellona verso l’uscita in un contesto teso, Ilkay Gundogan è tornato al Manchester City

Una preparazione discontinua, conclusasi con una dura battuta d’arresto in casa contro il Monaco durante la Coppa Joan Gamper (0-3), e motivi di preoccupazione fioriscono intorno al Barcellona, ​​​​già caratterizzato da una stagione 2022/2023 vuota, accompagnata da un vero e proprio stagione. Una falsa partenza per la leggenda locale Xavi. Fallimento in campo e tumulti fuori. Il FC Barcelona presenta una grave anemia a livello economico, eredità tossica della precedente amministrazione guidata da Josep Maria Bartomeu (2014-2020). I danni sono profondi e l’arrivo di Joan Laporta potrebbe non essere sufficiente a fermare un brutto periodo che continua a peggiorare.

Per accedere al torneo contro il Valencia (2-1), il Barcellona ha presentato una formazione titolare insolita, con i volti giovani di Masia, convocato per sopperire alle (tante) assenze dei dirigenti. Tra questi, ha particolarmente risuonato negli ultimi giorni il nome di Ilkay Gundogan (33 anni). Per interesse sportivo? impossibile. E questo è il problema. L’aspetto sportivo sembra declassato da anni nel modello Barcellona. Solo l’aspetto economico occupa spazio e menti. Menti spesso confuse, illeggibili e, soprattutto, a breve termine.

Olmo, l’acquisto compulsivo che complica tutto

La storia della serie estiva 2024 non avrebbe potuto evidenziare meglio le contraddizioni nel consiglio della Catalogna. Dani Olmo è da tempo un obiettivo del Barcellona, ​​con il quale ha giocato nelle giovanili, e ha avuto una felice sorpresa quando ha saputo del vivo interesse da parte del suo club del cuore. Un euro di successo con qualità chiare e versatilità a desiderare, Olmo ha punti di forza chiari. Ma lo spagnolo va ad aggiungersi anche al ruolo (capitano, centrocampista ibrido) già occupato da diversi giocatori (Gundogan, Pedri, De Jong, Gavi, e anche Ferran e Rafinha). READ Tim Merlier vince la prima tappa della Parigi-Nizza, Pogacar salva tempo

Dani Olmo durante la sua presentazione con il Barcellona. Lo spagnolo non può ancora giocare perché non tesserato. Credito: Getty Images

Il problema principale è che lo spagnolo (Lipsia) è molto costoso. Se l’importo del trasferimento viene distribuito nel tempo (a seconda degli anni di contratto) – 55 milioni – lo stipendio del giocatore dovrebbe essere pagato (alcune fonti in Spagna ammontano a 11 milioni di euro) senza ritardi o scaglionamenti. Sotto le rigide restrizioni economiche della polizia finanziaria della Liga, il Barcellona non deve superare un determinato tetto salariale. Dopo alcuni mesi incoraggianti, un grosso debito non saldato (40 milioni di euro) legato all’acquisto di azioni della società audiovisiva del club, Barça Studio, ha tinto i blaugrana di un rosso spento.

Gundogan, il capitano sacrificato

Quindi dobbiamo vendere, almeno liberare buste paga, così possiamo firmare Dani Olmo (contratto fino al 2030). Il piano sembra un castagno, dopo le avventure vissute dalla squadra intorno all’arrivo di Jules Kounde o Robert Lewandowski nel 2022. Obiettivi gestionali, servono grandi stipendi per trovare una base. Basterà una partenza per risolvere il problema? Anche in questo caso l’ambiguità è totale. Le fonti si intersecano ancora, si intrecciano e si dipanano. Alla fine l’ascia cadde su Ilkay Gundogan. Una moda sportiva, una necessità in questa bolla finanziaria pronta a scoppiare.

Ilkay Gundogan ha segnato per il Barcellona a El Clasico contro il Real Madrid nel campionato spagnolo. Credito: Getty Images

Il miglior centrocampista del club la scorsa stagione, il miglior passante di quest’ultimo (13, il miglior totale della sua carriera in tutte le competizioni), e l’ex nazionale tedesco (ha appena terminato la sua carriera internazionale) ha saputo mettersi in mostra nonostante l’ingiustizia della situazione. Partito per restare, il tedesco si trovò costretto a lasciare la Catalogna, dopo appena un anno. Finalmente firmerà gratis per il Manchester City (rinunciando al suo ultimo contratto da 15 milioni di euro), prova che ha ancora molto da offrire ai massimi livelli. READ FIFA Best Football Awards: Lionel Messi votato giocatore dell'anno 2022, Emiliano Martinez preferito a Thibaut Courtois.

Ritornello triste: Laporta e le promesse non mantenute

Sapevamo già che la decisione di “sacrificare” Gundogan non era una decisione sportiva. Anche Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Ferran Torres e Rafinha avrebbero potuto essere convocati dalla dirigenza, ma nessuna delle città ha risposto alla richiesta di Laporta, con l’appoggio di Deco (il direttore sportivo). La società quindi si separa da un giocatore importante, in un ruolo chiave, in favore di un giocatore più giovane, che non offre molte garanzie. Nel frattempo, altre evidenti esigenze restano in disparte, come quella del fianco sinistro.

Joan Laporta, durante la presentazione del nuovo allenatore del Barcellona, ​​Hansi Flick. Credito: Getty Images