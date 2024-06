Burba, il popolare memecoin si apre ai visionari con la “Dirty Crowd”!

Il rilascio di BorpaToken al grande pubblico (il pubblico sporco) rappresenta un passo cruciale nell’emergere del prossimo blocco di criptovaluta volto a modificare i token consolidati. Combinando approcci innovativi con meccanismi audaci, questa iniziativa promette di rivelare nuove prospettive ai partecipanti più informati. L’opportunità che Borba presenta è quella di anticipare gli investitori tradizionali.

Borba – Accesso pubblico sporco e privilegiato a opportunità esclusive

Dal 5 all’8 giugno 2024, gli esploratori di criptovaluta più intrepidi avranno l’opportunità di ottenere uno dei 4.170 pregiati “Biglietti d’oro”. Questi offrono un accesso premium per investire in anticipo nel token $ BORPA al prezzo conveniente di $ 0,0056 con un generoso prezzo. stanziamento di $ 200 per ogni vendita pubblica.

Questa opportunità non dovrebbe essere persa dagli investitori intelligenti che desiderano acquisire token BORPA. La distribuzione strategica delle whitelist tramite partnership selezionate ed eventi esclusivi consentirà di raggiungere un vasto pubblico di criptovalute, generando un incredibile afflusso di interesse in preparazione a un lancio entusiasmante.

Un’economia simbolica progettata specificamente per gli investitori in criptovaluta!

Questa campagna di vendita pubblica è solo la prima pietra di un edificio più ambizioso. Dietro questo progetto di criptovaluta c’è una visione di rottura, incarnata attraverso meccanismi strategici di token economy.

Al centro di questa campagna c’è un simbolo economico piuttosto intelligente. Forti meccanismi deflazionistici, ambiziosa valutazione iniziale di 1,7 milioni di dollari e valore totale di 5,6 milioni di dollari: BorpaToken Riunisce tutti gli ingredienti per catturare costantemente l’immaginazione degli investitori. Un approccio innovativo appositamente progettato per stimolare l’adozione di massa del token crittografico al momento del lancio.

L’asta è divisa in quattro parti distinte

La vendita pubblica di BorpaToken avverrà in quattro fasi principali:

Innanzitutto, dal 5 all’8 giugno, questa fase consentirà ai possessori di token di acquistare fino a $ 200 (in SOL) in token BORPA. Con un totale di 4.170 posti disponibili, verranno sbloccati 150 milioni di token TGE. Eventuali posti rimasti passeranno automaticamente al turno successivo.

Poi, dall’8 al 15 giugno, l’overflow round offrirà agli investitori crypto la possibilità di acquistare quanti token desiderano, sempre in SOL. Al termine di questo periodo tutti riceveranno dalla BORPA un importo proporzionale al surplus totale, con garanzia di recupero della parte non assegnata. In questo round, altri 40 milioni di token verranno messi in vendita e sbloccati presso TGE.

Seguirà un periodo di attesa strategica dal 15 al 26 giugno. Durante questi 11 giorni, BorpaToken aumenterà il numero di eventi con i suoi partner per aumentare la visibilità della sua comunità di criptovaluta e creare maggiore attesa con l’avvicinarsi del lancio ufficiale.

Il 26 giugno, infine, verrà aperta la pagina dei reclami. I partecipanti potranno ottenere i loro preziosi gettoni a seconda dei round a cui hanno partecipato. Questo sarà anche l’inizio del gioco finanziario, che comincerà a distribuire i primi premi. Una data che rappresenta una pietra miliare per tutti i visionari che hanno saputo cogliere al momento giusto l’opportunità BorpaToken.

Se la campagna di “vendita pubblica” promette davvero una scintilla, è solo il preludio a un esperimento molto più ampio per la comunità delle criptovalute. Infatti, il programma “Read to Earn” di Cointribune curerà una serie di articoli alla fine della settimana che consentiranno ai lettori di guadagnare premi esclusivi mentre leggono.

Infine, la campagna di vendita pubblica di BorpaToken è un vero vantaggio per gli investitori in criptovaluta. Con solo 4.170 biglietti d’oro a cui partecipare, questa opportunità esclusiva ti consentirà di investire anticipatamente nel token $ BORPA a un prezzo interessante di $ 0,0056. Ricorda che dopo questa fase di lancio, Borpa aprirà una finestra di Overflow Sale che durerà dall’8 al 15 giugno 2024.

