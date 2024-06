Il petrolio crolla dopo l’OPEC+ e il Brent sotto gli 80 dollari

prezzo finale

Lunedì i prezzi del petrolio greggio sono scesi, poiché il mercato petrolifero non ha apprezzato la decisione dell’OPEC+ di domenica di iniziare gradualmente a ridurre parte dei tagli alla produzione a partire da ottobre.

Prezzo al barile Brent Brent Il Brent, o greggio del Mare del Nord, è una variante del petrolio greggio che funge da punto di riferimento in Europa ed è quotato sull’InterContinentalExchange (ICE), una borsa specializzata nel commercio di energia. È diventato il primo standard internazionale per determinare i prezzi del petrolio. Dal Mare del Nord, con consegna ad agosto, che è il primo giorno per utilizzarlo come contratto di riferimento, è stato venduto 3,39% A $ 78,36scivolando sotto $80 Per la prima volta da febbraio.

Equivalente statunitense di un barile di greggio West Texas Intermediate (Petrolio greggio West Texas Intermediate Petrolio greggio West Texas Intermediate Il West Texas Intermediate (WTI), noto anche come Texas Light Sweet, è una variante del petrolio greggio che funge da standard nella determinazione del prezzo del petrolio greggio e come materia prima per i contratti futures sul petrolio con il Nymex (New York Mercantile Exchange). . La Borsa è specializzata in energia.), con consegna a luglio, smarrito 3,59% A $ 74,22.

L’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) e i suoi alleati nell’alleanza OPEC+ hanno annunciato domenica l’estensione degli attuali tagli alla produzione fino alla fine di settembre, prima di restituire gradualmente i barili sul mercato nei prossimi 12 mesi.

“Ottobre è il mese peggiore per aggiungere barili alla produzione. Non è più la stagione dei viaggi. E potrebbero aggiungere 100.000 barili Ogni giorno di ottobre, se è così, nessuno ne ha bisogno“, ha reagito Robert Jawger di Mizuho USA, spiegando il calo dei prezzi.

“Avrebbero dovuto salvare quei barili e aspettare il momento giusto“Per riportarli sul mercato.”Invece, hanno sganciato una bomba con mesi di anticipo, facendo quasi crollare i prezzi del petrolio greggio 4%“, ha detto il mediatore.

Tamas Varga, analista energetico di BVM Energy, ha dichiarato in un’intervista all’Agence France-Presse che il mercato “Il gruppo ha espresso il proprio disappunto per il fatto che il gruppo stia gradualmente allentando alcune restrizioni alla produzione nonostante la mancanza di segnali tangibili di miglioramento della domanda.“.

◀️Nel dettaglio, i membri dell’OPEC+ stanno attualmente riducendo la loro produzione su tre livelli: prima a livello di gruppo, riducendo al contempo gli obiettivi di produzione ufficiali 2 milioni di barili Quotidiano (MB/anno MBJ Abbreviazione di milioni di barili (olio crudo) QuotidianoSapendo che un barile equivale approssimativamente a 159 litri o 42 galloni americani.) dalla fine del 2022. Queste quote ufficiali sono state prorogate fino alla fine del 2025.

Poi arrivano i tagli volontari per alcuni iscritti, annunciati nell’aprile 2023, di circa 1,65 MB/anno MBJ Abbreviazione di milioni di barili (olio crudo) QuotidianoTieni presente che un barile equivale approssimativamente a 159 litri o 42 galloni americani. In totale, è stato anche rinnovato fino alla fine del 2025.

Infine, otto membri (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Algeria, Iraq, Kuwait, Kazakistan, Oman e Russia) hanno effettuato ulteriori tagli volontari pari a circa il 2,2%. MB/anno MBJ Abbreviazione di milioni di barili (olio crudo) QuotidianoSapendo che un barile equivale approssimativamente a 159 litri o 42 galloni americani. nel novembre 2023. Dopo l’incontro di domenica, questi ulteriori tagli sono stati estesi fino alla fine di settembre 2024 prima che questi barili vengano gradualmente reintrodotti nei successivi 12 mesi.

In breve, i tre tagli dell’OPEC+ ammontano in totale a poco meno di 6 MB/anno MBJ Abbreviazione di milioni di barili (olio crudo) QuotidianoSapendo che un barile equivale approssimativamente a 159 litri o 42 galloni americani.che vengono tutti rinnovati fino a settembre 2024. Questo complesso accordo porta infine allo status quo con l’attuale livello di produzione rinnovato a breve termine.

Con la fine di ulteriori tagli volontari e l’aumento mirato della produzione degli Emirati Arabi Uniti, l’OPEC+ può ripristinare il 2,5 MB/anno MBJ Abbreviazione di milioni di barili (olio crudo) QuotidianoSapendo che un barile equivale approssimativamente a 159 litri o 42 galloni americani. Da settembre 2024 a settembre 2025. Secondo gli analisti della DNB i prezzi potrebbero scendere ulteriormente nel 2025.Se l’OPEC+ agirà come previsto“.

