Brest Sport Santé aiuta i pazienti a ritrovare le forze

“Anne Swizich mi ha salvato la vita! Sono quasi felice di aver avuto il cancro per incontrare queste persone!” Jacques Danet, 69 anni di Brest, uno dei rari uomini tra i partecipanti, sorride della sua audacia. Non ha problemi a lodare l’allenatore sportivo dell’Associazione Brest Sport Sante e le altre persone che incontra lì. “Ho un cancro alla prostata metastatico dal 2018 e ho subito cure molto pesanti”, ammette. “Ho preso 20 kg. Ero quasi disabile: alzarmi dal divano, entrare o uscire dall’auto o fare le scale diventava molto difficile. Ero isolato dalla società e sono andato in riabilitazione a Tai Yan (sede della Fondazione Ildis a Brest). Fu allora che sentii parlare di questa associazione. Quando arrivai, all’inizio mi vergognavo quasi tutti qui sono malati… Ho ripreso subito le forze e le mie figlie, che non vedevano più il mio stato, si sentirono felici . Un’attività che rientra nella vita quotidiana

Nessuna pozione magica o miracolo. Basta attività fisica regolare adattata alle esigenze quotidiane. “Si tratta di sessioni di un’ora che fungono da ancoraggio terapeutico attraverso il movimento, un metodo che ho sviluppato e che vorrei convalidare scientificamente”, spiega Anne-Swiezek Guion, laureata in sport nel cancro e salute integrativa, attraverso Education Coaching terapeutico per i pazienti. “Quando sono arrivato, all’inizio, mi vergognavo quasi. È ridicolo, qui sono tutti malati…”

“Li metto in delle scatole e utilizziamo l’attrezzatura della stanza. È facile ripetere i movimenti a casa. Un po’ di rilassamento, respirazione, yoga…” aggiunge la giovane. “E poi fa loro venire voglia di uscire, non di restare a casa. Qui c’è un contatto sociale, anche con le persone che entrano nella stanza e che non sono malate. Perché questo accade in Seno CrossFita Kergaradec, non in un luogo specializzato. READ L'avenir des océans au cœur du Sommet mondial de Brest Anne-Soizic Guion mostra ai clienti come eseguire il seguente esercizio. Brest Sport Santé aiuta le persone con problemi di salute a ritrovare le forze. (Foto di Le Telegram/David Cormier) “Mentalmente, è fantastico!”

Martine Bernigood, una donna di 70 anni, ha saputo dell’esistenza di Brest Sport Sante attraverso i suoi figli che sono venuti a CrossFit. “Dieci anni fa ho avuto un cancro al colon-retto. È un caso chiuso! Ma soffrivo di osteoporosi e di fratture gravi. Il mio medico mi ha detto che la mia prescrizione è l’esercizio fisico! Non sono più rotto. La mia cura è molto più blanda e le mie analisi sono migliori! Ci sono cose che avevo paura di fare, ma mentalmente non è più la stessa cosa, è fantastico! Martine Loro, Guipavasini, 68 anni, ha subito molte perdite. “Stavo annegando. Non volevo più vedere tanta gente. Vengo tre volte a settimana. Ho perso 16 kg. Sto meglio. Non ho più la pressione alta (prendo anche farmaci per quello). ho ripreso il gusto della vita e i miei figli non mi conoscono più! E poi, con gli altri, ogni tanto ci vediamo fuori, e abbiamo un gruppo WhatsApp…” Le persone malate o convalescenti che vengono alle sessioni di Brest Sport Santé dicono di sentire chiaramente i benefici. (Foto di Le Telegram/David Cormier) Sabrina Burdette ha 38 anni. Questa Prestoise parla della sua leucemia, dei trapianti di midollo osseo, delle recidive della malattia, dei lunghi ricoveri e della significativa perdita di massa muscolare. “Ho riscoperto me stessa da quando sono arrivata, ho acquisito fiducia, forza e ho conosciuto persone straordinarie, non potrei più fare a meno di lei!” E Nathalie Leroy, Prestoise, ex infermiera di 69 anni? “Avrò difficoltà!” La mia schiena è rotta. Prendevo antinfiammatori ogni giorno. Quando andai in pensione non potevo più salire sul ponte. “Va molto meglio.” Molte donne vengono regolarmente ad allenarsi negli impianti Crossfit Brest, che fanno parte dell’associazione Brest Sport Santé. (Foto di Le Telegram/David Cormier) «I soci, che sono circa 160 persone, vengono spesso inviati dal loro medico», spiega il presidente del Brest Sport Santi, membro dell’Euvolip (Federazione francese delle opere secolari di educazione fisica). “Si tratta di una popolazione vulnerabile, in cura, in fase di recupero, all’inizio o alla fine del trattamento. Tutti stanno mettendo tutta la forza che vogliono o possono. READ 44a Settimana del Cuore: “In Belgio più di 27mila persone muoiono ogni anno per malattie cardiovascolari” pratico

Brest Sport Sante. Sessioni al CrossFit Brest, al 1, Rue du Baron Lacrosse, a Brest. Telefono: 06 51 50 66 28. E-mail: contact@brest-sport-sante.fr Sito web: brest-sport-sante.fr

“Un drogato di zombi amante degli hipster. Aspirante risolutore di problemi. Appassionato di viaggi incurabile. Appassionato di social media. Introverso.”