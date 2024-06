Bitcoin ed Ether sono in caduta libera!

12:30 ▪

5

Lettura dei minuti ▪ Di

Luca José A.



Una nuova tempesta sta scuotendo il mercato delle criptovalute! Il mercato delle criptovalute, noto per la sua volatilità, ha sorpreso ancora una volta gli investitori con un calo significativo. Gli asset più importanti come Bitcoin ed Ether sono stati particolarmente colpiti, ma questa è solo la punta dell’iceberg. Cosa è successo veramente e quali sono i motivi di questa discesa agli inferi?

Le criptovalute sono in caduta libera dall’alba di martedì

Le prime ore di martedì sono state particolarmente difficili per il mercato delle criptovalute, che ha sofferto Correzione brutaleCon conseguenti perdite significative nelle principali risorse digitali. Bitcoin (BTC), la più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato, ha visto il suo prezzo scendere sotto i 66.000 dollari, cancellando i guadagni registrati nelle precedenti sessioni di trading.

Da parte sua, Ethereum (ETH), la seconda criptovaluta per capitalizzazione, è scesa a 3.400 dollari, riflettendo i progressi compiuti nella settimana precedente. Le altcoin non sono state salvate da questa svendita. Dogecoin (DOGE) e Solana (SOL) hanno registrato cali di circa il 9% in 24 ore, illustrando la maggiore volatilità che caratterizza questo mercato.

I numeri sono piuttosto allarmanti per le altre criptovalute. Anche TON e BNB di Binance hanno risentito dell’impatto di questo calo, sebbene BNB abbia resistito meglio con un calo limitato dell’1,5%. Allo stesso tempo, è stato osservato un calo significativo delle posizioni in Bitcoin detenute dai gestori patrimoniali quotati negli Stati Uniti. In totale, nove gestori patrimoniali hanno ridotto le loro partecipazioni di 3.169 BTC, ovvero circa 208 milioni di dollari. Tra i venditori più importanti sono stati citati nomi rinomati come Fidelity e Grayscale. Questi due manager hanno ridotto le loro posizioni rispettivamente di 1.224 BTC e 936 BTC.

Perché il mercato delle criptovalute sta crollando?

Diversi fattori hanno contribuito a questo improvviso declino del mercato delle criptovalute. La presa di profitto da parte degli investitori è una delle ragioni principali di questo declino, poiché cercano di garantire i propri guadagni dopo un periodo di crescita. Inoltre, i deflussi netti dagli ETF statunitensi sul Bitcoin hanno aggiunto ulteriore pressione al ribasso sul mercato. Un altro fattore trainante è stato il rafforzamento del dollaro USA, a causa dell’incertezza politica seguita alla decisione a sorpresa del presidente francese Emmanuel Macron di indire elezioni anticipate. Questa situazione ha spinto i trader a spostarsi verso il dollaro, indebolendo il prezzo del Bitcoin, che è tradizionalmente inversamente correlato alla valuta statunitense.

Anche i recenti discorsi dei funzionari della Federal Reserve statunitense (FED) hanno avuto un impatto sul mercato delle criptovalute. Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha assunto un tono più duro, segnalando aumenti limitati dei tassi di interesse per il 2024, stemperando l’entusiasmo degli investitori per asset rischiosi come le criptovalute. Allo stesso tempo, sono state osservate massicce liquidazioni, con 245 milioni di dollari di posizioni liquidate entro 12 ore, inclusi 225 milioni di dollari di posizioni lunghe, che hanno portato ad una maggiore pressione di vendita.

Questo calo dei prezzi ha avuto vari effetti sul mercato delle criptovalute. Da un lato, ciò riflette una maggiore sensibilità del mercato ai fattori macroeconomici e ai movimenti di capitale istituzionale. D’altra parte, alcuni analisti vedono questa correzione come un’opportunità di acquisto, soprattutto per le altcoin che stanno testando i livelli di supporto chiave. La tendenza attuale mostra che il mercato delle criptovalute potrebbe continuare a fluttuare a seconda degli sviluppi economici globali e delle politiche monetarie. Gli investitori dovrebbero rimanere cauti e attendere segnali di ripresa o ulteriori cali.

READ Elettricità: il Belgio resta (troppo) dipendente dal nucleare, nonostante la storica produzione di rinnovabili Ottieni il massimo dalla tua esperienza su Cointribune con il nostro programma Leggi per guadagnare! Per ogni articolo che leggi, guadagna punti e ricevi premi esclusivi. Registrati ora e inizia a ottenere i vantaggi. Clicca qui per iscriverti al programma Read to Earn e trasforma la tua passione per le criptovalute in premi!