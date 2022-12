“Sono in guai seri”: i distributori automatici di biglietti stanno scomparendo e presto Mark non sarà più in grado di effettuare una transazione essenziale con i suoi clienti

Mark è un commerciante nel centro di Bruxelles. Se il suo negozio sta andando bene, ha deciso di premere il pulsante arancione per avvisarci di un altro motivo: a causa delle chiusure consecutive degli sportelli automatici, Nivellois presto non sarà in grado di cambiare i piccoli tagli. “Le banche distribuiscono sempre meno, ma devo renderne conto”, spiega.

Proprietario di un negozio di giocattoli vicino alla Grand-Place a Bruxelles, Marc, commerciante da più di 30 anni, si trova di fronte a un problema che non avrebbe potuto immaginare qualche anno fa. “30 anni fa, tutti pagavano in contanti, ma le carte hanno gradualmente sostituito la valuta fisica“.

Se dice di noNon ha nulla a che fare con i pagamenti con carta“Mark voleva ancora mettere in guardia sulla carenza di piccole sette che si aspettava.”Molte persone pagano con la cartalui spiega.Ma per chi vuole pagare in contanti devo dare loro il resto. È andatoE il È sempre più difficile ottenere piccole categorie“.

Mark deplora la volontà delle banche di limitare il più possibile l’accesso al contante, e ancor più ai piccoli tagli. “Sappiamo che c’è una volontà da parte delle banche e del governo di porre fine alla liquidità. Tuttavia, i trader come me ne hanno ancora bisogno“.

I piccoli biglietti contano.

In effetti, però, Mark ammette che “L’80% degli acquisti effettuati nel suo negozio sono pagati con cartaTuttavia, deve continuare a essere in grado di effettuare il cambiamento.Quando i turisti arrivano con buste grandi, ad esempio, si sono preparati per il loro viaggio. Il caso più realistico è che quando l’acquisto costa circa 35€, dovrei essere in grado di restituire loro i 15€ in banconote da 50.“.

“Queste sono le banconote che uso di più e purtroppo le banche ne offrono di meno. Di recente ho trovato una banca che distribuiva ancora piccoli tagli, quindi ho preso alcune azioni, ma verrà il momento in cui non ne avrò più…lui spiega.

Le probabilità di prelevare contanti si stanno indebolendo

Quindi Mark sente che sta diventando sempre più difficile ottenere piccoli tagli, e ha senza dubbio ragione. Da diversi anni, il numero delle agenzie operative continua a diminuire. Se dieci anni fa in Belgio erano ancora 7.360, nel 2021 il numero si è dimezzato.

(c) velluto

Allo stesso modo, il numero di sportelli automatici è diminuito drasticamente negli ultimi anni. Erano quasi 9.000 10 anni fa, rispetto a “solo” 5.400 l’anno scorso.

(c) velluto

Tuttavia, secondo Febelfin, il desiderio delle banche non è quello di andare a “contanti zero”. “Il desiderio del settore finanziario non è verso una società senza soldi ma con meno soldi”, spiega Charlene Jurez, portavoce di Vibelvin. “Proprio per questo motivo, abbiamo chiesto in particolare ai consumatori di scegliere tra il pagamento con mezzi elettronici o in contanti, cosa che ora è possibile con la nuova legge del luglio 2022.“.

“Cash Points” che aiuta… un po’

Per sopperire alla carenza di distributori, diverse banche si sono unite per creare dei Punti Cassa dove le persone possono venire a ritirare le banconote…ma solo 20 e 50 euro, per ora.

“Aiuta a risolvere i problemi, ma il fatto è che il problema non cambia a causa di piccoli tagli, questi punti non danno nullaQualcosa ho pensato a Batopin, la rete che gestisce questi punti cassa.

“Ci siamo affidati alle categorie più utilizzate, e quindi più richiestespiega Vincent Baer, ​​portavoce della rete.In questo caso i biglietti più richiesti sono gli anni ’20 e ’50, ma stiamo ascoltando e possiamo evolvere“.

Per i distributori, il pensiero è lo stesso. “Le banconote da 20 e 50 sono molto utilizzate, quindi sono preferite dalle agenzie. Ma le categorie più piccole possono ancora essere trovate in alcune agenzieCharlene Gorez osserva.

Infatti, se al momento queste due carte sono disponibili, è in fase di elaborazione una fase di sperimentazione con tagli da 10 euro. “In alcuni punti stiamo attualmente offrendo biglietti su 10. Il test è ancora in corso, quindi al momento non abbiamo un risultato, ma a seconda dei risultati potremo vedere se sono disponibili in altri punti cassa come bene.“.

Se anche il numero limitato di questi punti monetari è al centro delle discussioni, il portavoce ci tiene a rassicurarli. “Siamo un’azienda giovane e attualmente rappresentiamo solo il 37% dello sviluppo della rete. Entro il 2024 prevediamo di installare 2.240 sportelli bancomat nel Paese“.