Ben O'Connor vince in vetta al Jebel Jais nella terza tappa dell'UAE Tour Jay Vine è il nuovo leader

Lanciato perfettamente dal compagno di squadra Valentin Barrett-Pinter, il 28enne australiano Ben O'Connor (Decathlon-AG2R) si è lanciato dal gruppo dei favoriti a un chilometro dal traguardo per vincere mercoledì in solitaria in cima al Jebel Jais. Ha vinto la terza tappa dell'UAE Tour (Marjan Island – Jebel Jais) con 5 secondi di vantaggio sull'altro australiano Jay Fine (UAE Team) e sul belga Lennert van Eetvelt (Lotto Destiny).