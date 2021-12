Il Real Madrid poco entusiasmante ammette il pareggio bianco contro il Cadice, Hazard gioca 90 minuti interessanti

Il Real Madrid ha ricevuto un pareggio bianco contro il Cadice (0-0). Eden Hazard, detentore del titolo sulla destra, ha giocato 90 minuti. È asceso, senza essere ispirato a smettere. Non più dei suoi compagni di squadra che hanno raccolto.

Pericolo dell’Eden Ha avuto il suo primo ciclo in tre mesi. accanto a benzema e Vinicio, il belga corre contro la squadra contorta di Cadice alla sua destra. La migliore opportunità viene dal piede Fede Valverde Con un calcio da fuori area. Senza rischiare, Hazard ha ripreso il suo ritmo, ma il belga non ha avuto nessuna chiara occasione nel primo tempo. Lucas Vazquez, schierandosi nella colonna posteriore destra, alimenta il rettangolo con centri più o meno precisi che non trovano compagni. lontano, Thibaut Courtois Nota l’inutile dominio della sua squadra. Solo il Madrid ha paura dell’errore casalingo Al minuto 26. Bloccando un contropiede, il brasiliano taglia l’avversario ed esce miracolosamente con il giallo.

Dopo il resto, Hazard cresce nell’incontro. Si rivolge a due centri successivi, senza trovare un destinatario. Dieci minuti dopo, ha avuto una grande occasione. Intrufolandosi nella difesa, stava ricevendo un pallone aerostatico Tony attraverso Si discosta dai capelli. Il Guardian Ledesma è attento. Un’ora dopo, il belga e Benzema si incontrarono per trovare Vinicius. Il miglior periodo del Real coincide con Hazard che è stato il motore degli attacchi del Real Madrid. Eredita un’interessante posizione di arresto del tempo intrufolandosi nell’asse, ma non riesce ad armarsi. È la prima volta da novembre 2019 che gioca 90 minuti con la maglia di Merengue (ha giocato… 89 minuti contro il Chelsea l’anno scorso in Champions League).

I giocatori di Cadice tornano indietro ancora e ancora, ma il Real non riesce a trovare la chiave negli ultimi secondi e sono costretti a partecipare. Il Madrid mantiene il primo posto nel campionato spagnolo con 6 punti, davanti al Siviglia.