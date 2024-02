Avviso agli acquirenti: la casa di Freddie Mercury è in vendita (foto)

Oltre trent'anni fa, Freddie Mercury ci lasciava. Il cantante e leader della band “The Queen” ha fatto di Mary Austin la sua erede. In precedenza, il cantante e Marie avevano avuto una breve relazione romantica prima di diventare amici.

Oggi l'ereditiera mette in vendita la casa di Freddie per 35 milioni di euro, secondo CNN. Dopo averlo acquistato, il cantante ha fatto tanti lavori e ha realizzato questo posto”SU Casa di campagna nel centro di Londra” Come indicato dall'agenzia immobiliare che si occupa della vendita dell'immobile.

Un bar, un ampio soggiorno, un giardino giapponese e una biblioteca sono tra le numerose camere del Farrokh Bulsara Hotel, noto come Freddie Mercury.

“Questa casa è stata lo scrigno più prezioso dei ricordi, perché c'è così tanto amore e calore in ogni stanza… mi è davvero piaciuto vivere lì e ho dei bellissimi ricordi lì. Ora che è vuoto, ricordo la prima volta che l'abbiamo visitato. “Da quando io e Freddie abbiamo varcato quella leggendaria porta verde, è diventata un luogo di pace, una vera casa per l’artista, ed è tempo di affidare quella sensazione di pace a qualcun altro.” Mary Austin spiega in un comunicato stampa.