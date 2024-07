Avere un movimento intestinale una o due volte al giorno è un segno di buona salute

Quante volte dovresti andare di corpo ogni giorno? Difficile dare una risposta ferma e definitiva a questa domanda. Il numero di volte in cui andiamo in bagno ogni giorno per defecare può variare notevolmente da persona a persona, afferma l’assicurazione sanitaria. Si apprezza che sia possibile comprendere la normale frequenza dei movimenti intestinali Tra tre volte al giorno e tre volte alla settimana. Non è più un mistero che diversi fattori come le abitudini alimentari, l’acqua potabile, il livello di attività fisica, lo stress o anche l’assunzione di integratori alimentari o alcuni farmaci influenzano il passaggio e la frequenza delle feci giornaliere. Per riassumere più o meno: tutti fanno la cacca ma non allo stesso ritmo. Tuttavia, sembra che La frequenza dei movimenti intestinali dice molto sulla nostra salute. È questa la convinzione dei ricercatori dell’Institute for Systems Biology (ISB) di Seattle (Usa), autori dello studio. Stare Su questo argomento nella rivista Rapporti cellulari medici. Leggi anche> I segreti della tua cacca: ecco come la scienza aiuta (e la tua salute)

Defecare una o due volte al giorno favorisce la proliferazione dei batteri intestinali buoni Analizzando i dati di oltre 1.400 adulti sani, gli scienziati hanno notato che ciò accade Una o due volte al giorno con un movimento intestinale Ha un effetto positivo sulla composizione del microbiota intestinale (tutti i batteri, virus, parassiti e funghi non patogeni che vivono nell'intestino). A questa frequenza, i batteri intestinali benefici che fermentano le fibre sembrano crescere più facilmente in una zona di transito intestinale chiamata "riccioli d'oro", hanno osservato i ricercatori. Non sorprende che i partecipanti che mangiavano molte fibre, erano ben idratati e svolgevano un'attività fisica regolare tendevano a trovarsi in questa zona virtuosa. Al contrario, le persone inclini alla stitichezza (uno o due movimenti intestinali a settimana) o alla diarrea avevano maggiori probabilità di essere infettate da batteri associati alla stitichezza. Fermentazione delle proteine ​​intestinali, che può danneggiare i reni. Un'altra scoperta interessante è stata che i giovani, le donne e le persone con un indice di massa corporea (BMI) inferiore tendevano ad avere meno movimenti intestinali.