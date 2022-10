Vomito di maiale tossico chiave per il mistero del meteorite marziano

Tempo di lettura: 2 minuti – rilevato BBC

Nel 1929 l’a Meteorite di LafayetteLa roccia marziana caduta sulla Terra è stata trovata in una scalinata della Purdue University in Indiana (USA). Ma cosa ci faceva qui? Nessuno ne aveva la minima idea… finché uno scienziato di Glasgow (Scozia), quasi cento anni dopo, scoprì uno stretto legame con un veleno che faceva vomitare i maiali. La BBC guarda indietro Risolvi un enigma secolare.

Secondo una teoria, uno studente nero ha allevato un meteorite marziano (importante precisione) che ha visto atterrare in uno stagno mentre pescava. Ma nulla sembrava confermare questa ipotesi prima che Shane O’Brien, geochimico dell’Università di Glasgow, iniziasse le ricerche dopo aver ricevuto nel 2020 un frammento del meteorite dal Natural History Museum di Londra.

Lo scopo originale dell’esperimento era di condurre spettrometria di massa Per prove sulla possibilità di vita su Marte. Ma era completamente diverso: “Ci siamo ritrovati con un elenco di centinaia di composti chimici diversi. La maggior parte di loro aveva nomi molto lunghi e noiosi, ma uno in particolare ha attirato la mia attenzione: veleni da vomito.

O’Brien in seguito scoprì che questo composto era presente nei funghi che contaminano le colture di cereali come mais, grano e avena. Tuttavia, mangiando questi cibi in momenti specifici, i maiali sono stati fortemente influenzati dalle proprietà emetiche di questo veleno.

L’indagine è iniziata davvero quando la geochimica ha parlato di veleni per vomito al suo supervisore. Ha notato che questo fungo potrebbe influenzare i raccolti in Indiana. E si è rivelato essere un fenomeno enorme lì. Così è nata questa indagine.come dici.

Da Glasgow all’Indiana

Le registrazioni della diffusione del fungo nella contea di Tippikanui, nell’Indiana, rivelano che causò un calo significativo dei raccolti nel 1919 e nel 1927, il più grande mai registrato nei 20 anni precedenti al 1931, quando Lafayette fu identificato come un meteorite marziano.

Restava solo da scoprire come e da chi è stato trovato Lafayette. Tutto sembra adattarsi alla teoria dello studente.

In primo luogo, i team si sono subito resi conto che la polvere delle colture danneggiate poteva trasferire le tossine nei corsi d’acqua circostanti. Pertanto, un meteorite marziano potrebbe essere stato contaminato cadendo in una pozzanghera, spiega la storia.

Ma in che periodo? Mentre scendono attraverso l’atmosfera terrestre, le meteore si riscaldano e fanno esplodere il fuoco attraverso il cielo. Il team di ricerca ha quindi catalogato gli avvistamenti di palle di fuoco nel Michigan meridionale e nell’Indiana settentrionale. Bingo: uno di questi eventi è stato segnalato nel 1919 e il secondo nel 1927. Tutto sembrava corrispondere.

D’altra parte, il mistero sull’identità dello studente vortica ancora. A causa delle condizioni pure della roccia, gli studiosi hanno concluso che è stata presa poco dopo la caduta, il che significa che l’individuo era sui banchi dell’università nel 1919 o nel 1927. Secondo il Black Student’s Yearbook of Enrollment dell’epoca sono elencati solo quattro nomi: Julius Lee Morgan, Clinton Edward Shaw, Hermansey Edwin Fontleroy e Clyde Silence. Impossibile, tuttavia, procedere con le indagini, almeno per il momento.

“Questo campione di meteorite ci ha permesso di apprendere molte informazioni su Marte. Quindi solo lo studente merita un riconoscimento, giusto?chiede Ayn O’Brien. Anche se l’identità di quest’uomo non era affatto nota, il geochimico era contento di essere riuscito a capire come questa meteora potesse essere caduta nelle scale.