Attacco con coltello in Germania: l’Isis rivendica l’attentato e una persona viene arrestata

L’organizzazione jihadista ha affermato in un comunicato pubblicato dalla sua agenzia di propaganda Amaq che “l’autore dell’attacco contro un raduno di cristiani nella città di Solingen”, che ha provocato tre morti, era un “soldato” dell’Isis. Il testo aggiunge che l’uomo, tuttora ricercato in Germania, ha agito “per vendicarsi dei musulmani in Palestina e ovunque”.

Il gruppo Stato Islamico ha annunciato sabato che uno dei suoi membri era dietro l’attacco mortale con coltello il giorno prima durante un festival a Solingen, nella Germania occidentale, e ha lavorato per “vendicare” i musulmani “in Palestina e ovunque”.

Intorno alle dieci di sabato sera abbiamo appreso che la polizia tedesca ha arrestato una persona durante un’operazione effettuata sabato sera in un centro per rifugiati a Solingen, ha detto all’agenzia di stampa tedesca (DPA) un portavoce delle autorità. Ma le autorità non hanno specificato se l’arrestato fosse sospettato di essere l’autore dell’attacco con coltello che venerdì ha ucciso tre persone.

All’operazione hanno partecipato decine di agenti di polizia. Erano presenti membri delle unità speciali. La polizia ha transennato l’area circostante l’edificio.

L’autore non è stato ancora identificato

“L’autore del crimine non è stato ancora identificato”, ha detto il pubblico ministero Markus Kaspers in una conferenza stampa pomeridiana, spiegando che la persona di cui la polizia aveva annunciato l’arresto sabato era un adolescente di 15 anni sospettato di “omessa denuncia”. . Atto criminale. Gli investigatori ritengono che possa essere stato in contatto con l’aggressore.