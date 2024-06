Arthur Thiaty (Belgio): “Non avevamo dubbi”

“ È chiaro che questo successo ci dà molto Hassan. C’era pressione. Ma i giocatori sanno come riprendersi. Personalmente ero molto fiducioso. Non avevamo dubbi. Dato il nostro inizio (1-0, 2e), Lo abbiamo dimostrato. Ci siamo sentiti a nostro agio dopo il risultato di apertura. Dopodiché siamo stati molto forti nei duelli del primo tempo. Siamo riusciti a pressare bene e a riconquistare palla nella loro zona di campo. Manca una partita per qualificarsi agli ottavi di finale, nella migliore delle circostanze Se vinciamo (Il Belgio, attualmente al secondo posto, potrebbe salire al primo posto in questo girone poiché tutte le squadre hanno tre punti.) » Thiate era disponibile contro la Slovacchia (0-1, 17 giugno), restando in panchina a scopo precauzionale.