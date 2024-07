Arrestato in Francia l’uomo sospettato dell’omicidio di Celia, 6 anni

I servizi della gendarmeria hanno riferito sabato: “I gendarmi hanno trovato il principale sospettato, il compagno della madre del bambino, e lo hanno arrestato intorno alle 6 del mattino, vicino al luogo in cui è stata ritrovata la sua macchina, in una foresta a Saint-Martin-de-Live”. .

“La madre di Celia, vittima della prima violenza, è attualmente ricoverata in ospedale ma la sua vita non è in pericolo”, ha spiegato il procuratore di Rouen nel suo comunicato stampa.

Disturbi comportamentali

Secondo una fonte vicina alle indagini, durante la chiamata alla polizia la madre ha annunciato che anche sua figlia era stata accoltellata.

Quando sono arrivati ​​alla casa, la polizia ha scoperto che era vuota.

Sono stati mobilitati più di un centinaio di gendarmi della regione Senna Marittima e dei dipartimenti vicini, oltre a gendarmi mobili, una squadra cinofila e un elicottero.

“Poco dopo le 22, un abitante del posto, venuta a conoscenza della denuncia del rapimento, ha contribuito a localizzare l’auto del presunto rapitore. Le successive perquisizioni della polizia hanno portato alla scoperta del corpo senza vita del bambino in un bosco vicino all’auto”, racconta Frédéric Thié. .

La coppia non è stata denunciata per violenza domestica. Ma secondo la fonte vicina alle indagini l’uomo era noto ai giudici anche per problemi comportamentali.

Il sistema di “allarme rapimento”, adottato in Francia nel febbraio 2006, consiste nel lanciare un allarme diffuso in caso di rapimento di un figlio minorenne per mobilitare la popolazione alla ricerca del bambino e del suo rapitore. In Francia è stato attivato finora una trentina di volte.

Si attiva solo se vengono soddisfatti diversi criteri: deve trattarsi di un rapimento accertato e non di una semplice scomparsa, la vittima deve essere minorenne, la sua incolumità fisica o la sua vita deve essere in pericolo e gli elementi informativi devono consentire di localizzarne la localizzazione. .

La sua precedente attivazione risale al gennaio scorso, a causa della scomparsa di una bambina di un mese, rapita dall’ospedale di Meaux (Seine-et-Marne), e che fu presto ritrovata sana e salva con la madre, in un condizione molto critica. Instabilità.