Arrestato il capo di Telegram: la detenzione di Pavel Durov è prorogata fino a mercoledì

AEmmanuel Macron ha confermato oggi, lunedì, che la detenzione del capo dell’applicazione “Telegram”, Pavel Durov, per dodici crimini legati alla criminalità organizzata, prorogata fino a mercoledì, “non è in alcun modo una decisione politica”.







L’arresto del capo di Telegram sul suolo francese, che ha suscitato numerose reazioni internazionali, “è avvenuto nel quadro di un’indagine giudiziaria in corso”. Questa non è in alcun modo una decisione politica. Spetta ai giudici decidere”, ha scritto il capo dello Stato in X.

La giustizia critica Pavel Durov per l’inazione contro l’uso criminale dei suoi messaggi da parte dei suoi abbonati, in particolare per la mancanza di moderazione e di cooperazione con gli investigatori. La sua custodia di polizia è stata prorogata, secondo una fonte vicina al caso, fino a mercoledì, per un periodo di 96 ore, per esaminare i presunti atti legati alla criminalità organizzata. Il Presidente ha denunciato le “false informazioni” relative alla Francia dopo questo arresto e ha sottolineato che “la Francia (era) più di ogni altra cosa legata alla libertà di espressione, comunicazione, innovazione e imprenditorialità. E rimarrà tale”.

























"Nello Stato di diritto, sia sui social media che nella vita reale, le libertà si esercitano in un quadro definito dalla legge per proteggere i cittadini e rispettare i loro diritti fondamentali. Emmanuel Macron ha sottolineato che spetta interamente al sistema giudiziario indipendenza, per attuare la legge. Pavel Durov è stato arrestato sabato sera, accompagnato dalla sua guardia del corpo e assistente, che lo segue costantemente, all'aeroporto di Bourges (a nord di Parigi). Il fondatore di Telegram partiva da Baku e avrebbe dovuto trascorrere almeno la serata a Parigi dove aveva intenzione di cenare. Il 39enne miliardario franco-russo è stato preso in custodia di polizia nell'ambito di un'indagine giudiziaria aperta, dopo un'indagine preliminare, dall'Autorità nazionale per la lotta alla criminalità organizzata (JONALCO), l'8 luglio e riguardante dodici reati. Lo ha precisato in un comunicato la procuratrice di Parigi, Laure Picoau. Questi includono, tra gli altri, il rifiuto di comunicare informazioni necessarie per le intercettazioni consentite dalla legge, la complicità in crimini e criminalità organizzata sulla piattaforma (traffico di droga, pornografia infantile, frode e riciclaggio di denaro da parte di bande organizzate) e la fornitura di crittografia. Servizi che mirano a garantire funzioni di riservatezza senza pubblicità compatibile. I gip competenti di questo caso hanno affidato le indagini al Centro per il contrasto alla criminalità digitale (C3N) e all'Ufficio nazionale per la lotta antifrode (ONAF).