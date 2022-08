Android 13 arriverà un mese fa su Samsung

Ora che Android 13 è disponibile su Pixel, attendiamo con impazienza la nuova versione di Android di altri produttori di smartphone.

Samsung ha iniziato a lanciare la seconda versione beta di 5. interfaccia utente singola Basato su Android 13, e secondo un nuovo rumor, la versione finale arriverà all’inizio di quest’anno. Il perdente RoderSuper ha annunciato che il Galaxy S22 riceverà l’aggiornamento ufficiale della One UI 5 tra il 17 e il 19 ottobre. Ricordiamo che Android 13 è disponibile sugli smartphone Google Pixel Dal 16 agosto 2022.

Pubblicata la prima versione beta Durante la prima settimana di agosto, un po’ più tardi della data originariamente prevista nel mese di luglio. Tuttavia, è arrivato un mese prima della versione beta 4. Interfaccia utente singola dall’anno scorso. Per ora, questo programma beta è limitato alla linea Galaxy S22, ma dovrebbe espandersi a più dispositivi nelle prossime settimane.

Cosa c’è di nuovo in One UI 5.0 (Android 13)?

Si basa su un’interfaccia utente 5 Android 13il che significa che viene fornito con Molte modifiche a livello di sistemaCome un nuovo sistema di autorizzazione alle notifiche, la possibilità di configurare le singole app per l’esecuzione in lingue diverse e un tema dinamico migliorato con più tavolozze di colori.

Uno dei maggiori cambiamenti in One UI 5 è il supporto Profili utente multipli su un dispositivo. Questa è una funzionalità integrata in Android scorta che Samsung in precedenza aveva scelto di non visualizzare sui suoi smartphone.

Samsung ha introdotto una funzionalità in One UI 4.1 chiamata widget intelligenti che consente agli utenti di creare file Mucchi girevoli di widget della stessa dimensione. In One UI 5, la configurazione è stata notevolmente semplificata. In precedenza, dovevi posizionare un widget intelligente personalizzato sulla schermata iniziale per iniziare a creare uno stack. Ora in One UI 5, devi solo trascinare gli elementi dell’interfaccia utente uno sopra l’altro.

Samsung offre anche un tema di stile dinamico materiale tu Da One UI 4.1, ma in One UI 5, sono disponibili più opzioni di progettazione. Un’interfaccia utente 5 offre Molti altri argomenti : le opzioni variano in base allo sfondo, in un’ampia gamma di colori, comprese quattro opzioni bicolore.

Le notifiche in One UI 5 hanno un nuovo aspetto, con icone delle app più grandi. Questa è una semplice modifica visiva, ma può aiutarti a identificare meglio quali app inviano notifiche a una rapida occhiata. Anche le impostazioni di notifica sono state rinnovate per semplificare il blocco delle notifiche.

Come in iOS 15, Applicazioni telecamera e altri Galleria Samsung sta ora utilizzando il riconoscimento automatico del testo Ti permette di rimuovere il testo dalle immagini e copiarlo negli appunti.

L’elenco delle modifiche è più lungo di questi pochi esempi e avremo l’opportunità di tornarci in seguito. Nel frattempo, il programma beta non è disponibile in Francia, il che è un peccato.

