Anche il Belgio combatte il turismo di massa: “Vogliamo turisti in pigiama”

Anche in molti angoli del Belgio si registrano successi. Non appena il tempo migliora, una tempesta si abbatte sulla costa belga. “Rimane una delle destinazioni turistiche più importanti del Belgio. L’ambizione è quella di sviluppare ulteriormente la costa belga per renderla una zona turistica sostenibile con un appeal internazionale.“, afferma il portavoce Dirk Martel, Ufficio regionale del turismo di Westtoer.

“Non vogliamo essere una città turistica.”

Altri luoghi delle Fiandre lanciano l’allarme. Gand e Bruges hanno preso provvedimenti per agire prima che la situazione sfuggisse completamente al loro controllo. “Nel 2019 abbiamo registrato 1 milione di soggiorni all’anno. Sapevamo che se non avessimo fatto nulla, il numero sarebbe salito a 2 milioni entro 6 anni”.commenta Bram van Breckvelt (Gruen), membro del consiglio locale del turismo di Gand. “Ho organizzato un grande dibattito con gente del posto, uomini d’affari e turisti per discutere del futuro. “Tutti erano d’accordo sul fatto che non vogliamo essere una città turistica, ma piuttosto una città abitata da turisti”.

Di fronte al turismo di massa, la Grecia vuole limitare il numero di turisti su diverse isole a partire dal prossimo anno

Poiché la città di Gand non concede più i permessi per convertire la proprietà in una casa per le vacanze al fine di mantenere l’alloggio per i residenti. Il Comune impone inoltre una tassa di 3,50€ a persona per notte in albergo e di 7€ se si tratta di una casa vacanza. Le navi da crociera sono ora limitate a 4 navi al giorno (rispetto alle 12 navi precedenti). “Abbiamo fatto un “selfie dei turisti”. Adesso vogliamo i ‘turisti in pigiama’ che si fermano più di un giorno.”difende un consigliere comunale a Gand. Bruges sta cercando di fermare anche il turismo di massa, che si concentra nei fine settimana e nei giorni festivi.

Decentramento e destagionalizzazione

In questo momento, sul versante francofono, non ci lamentiamo della presenza di turisti. Se grandi eventi come Tomorrowland e Spa Francorchamps attirano molte persone a Bruxelles, visitali. Bruxelles è riuscita da anni a realizzare il decentramento nel tempo e nello spazio. “Ti invitiamo a scoprire le diverse zone di Bruxelles in modo che le persone non si concentrino nei luoghi turistici. “Organizziamo eventi durante i periodi più lenti.”“, spiega il portavoce Jeroen Robb. Nella città di Bruxelles siamo soddisfatti dello sviluppo del turismo. “Nel giro di 20 anni avremo 55.000 abitanti in più, il progetto della città funziona. È tutta una questione di equilibrio. Abbiamo organizzato coliving e Aribnb affinché le persone possano vivere in città. “Se lasciamo che tutto trabocchi, sarà il caos.”“, spiega il sindaco della città Philipp Close (nota:).

La “città più piccola del mondo” vuole essere turistica. “Non ci sono molti turisti a Durbuy. Siamo lontani dagli anni del Covid, quando i belgi andavano in massa al Derby appena chiuse le frontiere. La sfida principale è mantenere un equilibrio favorevole allo sviluppo del turismo e al rispetto dei cittadini e del loro ambiente di vita.si riferisce a Pablo Duquier (MR), consigliere comunale del turismo.

Molto successo riscuotono anche i cantoni termali e quelli orientali come la Vennbahn. “Ci sono momenti in cui la partecipazione è elevata e di tanto in tanto possono causare colli di bottiglia. Ma abbiamo la fortuna di avere tutto vicino. “Incoraggiamo i turisti a disperdersi”.Ho finito con VisitWallonia.