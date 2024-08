Anais tende una trappola a Milano e viene arrestata (riassunto + video, episodio 989)

“Qui tutto comincia” viene presentato con il riepilogo completo dell’episodio 989 di martedì 27 agosto 2024 – Come quasi ogni giorno, News Actual svela il resto delle trame delle tue serie TV preferite. In questa nuova puntata del programma ITC, che andrà in onda martedì su TF1,

Anaïs tende una trappola a Milan e Thelma confessa a Solal che avrebbe voluto che la loro storia potesse continuare.

Riepilogo “Qui tutto comincia” dell’episodio del 27 agosto 2024

Thelma e Solal lottano per superare la loro rottura

Tom ha saputo che Solal e Thelma si sono lasciati. Convinto di comprendere ciò che sta attraversando il suo compagno, lo incoraggia a esprimere il suo dolore. Poi, la incontra due ore dopo nella sala comune per aiutarla a piangere la sua rottura, o meglio per farle conoscere la sua tecnica di lanciare freccette contro la foto della sua ex ragazza. Solal cede al gioco, ma Thelma lo sorprende. Ferita, lascia la sala comune. Seulal la trova nel giardino dell’istituto. Thelma gli confida che non pensa che fosse così arrabbiato con lei. Solal ammette di essere un po’ arrabbiato, ma non con lei, bensì con la situazione. Sa che si sono lasciati per buone ragioni, perché le loro aspettative non sono le stesse. Tuttavia, ha più difficoltà di quanto si aspettasse ad accettare la loro rottura. Thelma gli confida che si sente allo stesso modo. Aggiunge che avrebbe voluto che la loro storia potesse continuare, ma non sono sulla stessa lunghezza d’onda e sarebbero finiti infelici insieme. Solal risponde che ne è consapevole.

Jim e Solomon non avevano ancora niente da dirsi

Suleiman e Cleo incontrano Jim e Yasmine nel giardino dell’istituto. Yasmine chiede a Cem e Suleiman come è andata la serata. Jim e Solomon spiegano che sono andati a bere qualcosa al bar e hanno fatto credere ai loro amici che fossero davvero in buoni rapporti. Jasmine, che aveva qualche dubbio che sarebbe stato un incontro tra loro, si rassicura. Cleo propone quindi alle sue amiche di uscire in coppia. Meno male, Yasmine non avrà Niall stasera.

Più tardi, su consiglio di Clara, Solomon incontra Jim per discutere la questione della notte precedente. Entrambi si rendono conto che non hanno molto da dirsi. Jim coglie l’occasione per scusarsi con Solomon per aver parlato della sua adozione. Non sapeva cosa dire quindi è andato nel panico. Salomone mostra comprensione. Per evitare che la stessa situazione si ripeta stasera davanti ai loro amici, suggerisce a Jim di preparare alcuni argomenti di conversazione.

Alla fine della giornata, Jasmine, Jim, Cleo e Suleiman vanno al bar. Jasmine e Cleo lasciano i loro amici per andare a ordinare da bere. Jim e Solomon provano a conversare, ma si rendono presto conto che non hanno gli stessi gusti in fatto di film e videogiochi.

Milano è stata arrestata

Enzo dorme a malapena tutta la notte. Stamattina presto ha ricevuto un sms da Milano che gli faceva pressioni. Ha tempo fino a stasera per fornire un falso alibi, entro venerdì, altrimenti manderà alla polizia il coltello insanguinato con cui Vick lo ha colpito. Enzo prende in confidenza Vic e gli dice che non ha intenzione di cedere alle richieste del Milan. Giunta all’istituto, la giovane si dirige verso le cucine della Doppia A per chiedere l’aiuto di Anaïs per assediare Milano. Se riesce a organizzargli un incontro, potranno allertare la polizia e Milan sarà finalmente arrestato. Anaïs si rifiuta di fare l’esca. Vic insiste e gli chiede di farlo per Jude. In quel momento Hortense entra nelle cucine. Notò che la situazione tra Vic e Anaïs era tesa e chiese a sua sorella cosa stesse succedendo. Vic rivela tutto a Hortense. È davvero dispiaciuta di non aver potuto aiutarlo. Avrebbe voluto parlargli prima. Vic gli spiega che non vuole coinvolgerlo, senza contare che anche lei si vergogna di pugnalare qualcuno e scappare senza cercare di scoprire se è vivo. Hortense sottolinea che è stata presa dal panico come tutti gli altri. Poi ammette a sua sorella che è triste perché non era lì per lei. Quindi le sorelle giurarono di non avere segreti l’una per l’altra.

Jude ha bisogno di distrarsi dalle cose. Ecco perché Anis chiede se può unirsi al suo battaglione. Tornare a lavorare al ristorante pop-up dopo quanto accaduto con il Milan va oltre le sue forze. Non sarà al sicuro finché la polizia non lo troverà. Agnès accetta subito e gli affida la preparazione dei dolci. Poi dice che le dispiace di non essersi accorta prima che Milan era un uomo cattivo.

Billy va a trovare Tom e gli dice che aveva ragione. Non dovevano far entrare il Milan nell’istituto. Dopodiché la giovane confida a Tom che Enzo e Vic vogliono tenderle una trappola. Tom consiglia alla sua ragazza di stare lontana da questa storia.

Da parte sua, Hortense aspetta la fine della funzione per andare a trovare Anaïs e dirle che Vic le ha detto tutto. Anaïs confessa a Hortense che non vuole aiutare Vic ed Enzo, in parte perché è arrabbiata con loro, ma anche perché trova difficile credere che Milan possa attaccare Jude in modo così violento. Tuttavia, nel profondo, sa che Milan è un bugiardo e un manipolatore. Ha finito per ammettere che se Milan fosse stato responsabile dell’aggressione di Jude, avrebbe dovuto essere perseguito. Anaïs manda quindi un messaggio a Milano per incontrarlo tra un’ora nelle saline.

Vic ed Enzo vanno dal loro coinquilino e trovano un pacco sul tavolo del balcone. E’ pensato per loro. Il pacco contiene il coltello con cui Vic ha ferito Millan. Non lontano da lì, Milano ritrova Anaïs. Aveva capito che lei lo aveva denunciato alla polizia, ma non la biasimava. Le dice che non ha fatto nulla a Giuda. Ha poi ammesso ad Agnes di averla inizialmente manipolata per fare pressione su Enzo. Ma lui la conobbe e si rese conto di quanto fosse straordinaria. Il Milan poi la ringrazia per aver creduto in lui. Proprio in quel momento è arrivata la polizia. Il capitano Daniele ha informato Milan che lo sospettava di aggressione e percosse nei confronti di Jude Bergeret e lo ha informato di metterlo in custodia di polizia.

