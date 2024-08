Alain Delon, italiano | Cultura francese

Grazie tra l’altro a Luchino Visconti, Alain Delon esce dal suo ruolo di sex symbol, Rocco e i suoi fratelli, Il Ghepardo. Delon diceva spesso che questa deviazione italiana gli era dovuta, e l’Italia oggi lo sta ripagando. Tra archivi, passeggiata per Roma e testimonianze, ritorno all’identità di Alain Delon.

Un attore immerso nell’Italia

Nell’agosto romano, seguendo la notizia giunta da lontano, molte ore dopo i primi avvertimenti, Angela rimane sconvolta dall’annuncio della morte di Alain Delon mentre esce da un cinema. “Ma non lo so, quali sono le novità, mi rendono triste.”

L’Italia amava Delon e i francesi ricambiavano. Nel 1995 ha risposto alle domande della RAI in un italiano fluente. “Sono francese di nascita, ma italiano nel cuore.” Questa è la prima frase dell’intervista in lingua originale, seguita dai sottotitoli. Spiega: “Quando dico “francese di nascita” intendo “italiano di cuore”, perché la mia carriera è iniziata in Italia negli anni ’60 con questi film. È stato l’inizio della mia carriera e della mia vita come essere umano. Il mio primo ricordo dell’Italia è di quegli anni, gli anni della dolce vita. C’era un’atmosfera meravigliosa a Roma, quell’odore di libertà, di gioia, di amicizia, che con il tempo è scomparso, e mi fa male.”

Delon avrebbe effettivamente avuto difficoltà a riconoscere la Roma de La Dolce Vita il giorno della sua morte. Attraverso il Veneto dei paparazzi, Antonioni è vuoto come il film. Quindi, per saperne di più, chiamate il re dei paparazzi, il 79enne Rino Barilari e decine di foto di Alain Delon a suo nome. “Ma aveva le donne più belle del mondo, come Marcello Mastroianni. E ragazzo, le foto hanno venduto bene. Ad esempio, Donna Segreta.” Il re dei paparazzi rivela che la signora sotto copertura Jackie O, proprietaria di un bar locale, che flirtò con Delone sotto il teleobiettivo di Rino negli anni ’80: “Poi si è arrabbiata e mi ha cacciato di casa e oggi mi ha richiamato e mi ha detto, mi mandi le foto? OK? Pensavo non ti servissero.”

Delone italiano

I luoghi in cui il francese ha girato a Roma non erano innumerevoli. A due passi dal Pantheon, Bartolomeo trascorre l’estate nell’appartamento della nonna, di fronte all’antica Borsa della città, alle spalle delle antiche rovine. “È in Piazza di Pietra, nel centro antico di Roma, di fronte al tempio di Adriano. È la scena de ‘L’Eclissi’ di Antonioni in cui Monica incontra Vitti.”

La giornalista Laura Deglicoli riassume qui come il cinema d’autore abbia adottato Delon. Tre eventi riassumono il Delon italiano. Laura proviene da una famiglia di spicco del cinema transalpino.

Il giornalista riferisce: “Mio padre era uno dei tre assistenti alla macchina da presa in ‘Rocco e i suoi fratelli’. Ricorda che Delon a volte era indisciplinato sul set, ma trovava una struttura con Visconti.”

È anche il biografo di Monica Vitti. “Non si piacevano molto. Monica ha detto che Delon era all’apice del suo successo in Francia. Lui si è fatto avanti.“

E una foto il prof Di Valerio Surlini, poco conosciuto in Francia. Nel 1973, Delon era un insegnante depresso che indossava un cappotto troppo grande per lui. Continua Laura Delicoli: “Il cappotto che il regista gli ha regalato è stato ciò che ha creato il personaggio. Era l’immagine del bell’uomo dell’anno che emergeva da questo dettaglio del costume.”

Ieri la RAI ha ritrasmesso due film di Alain Delon.