Pensava di fare un affare, ma questa mamma belga si è presto pentita del suo acquisto…

Nel maggio 2021, Ilse Sauwens è andata ad AS Adventure per acquistare un casco da bici “Nutcase” per sua figlia. L’acquisto è costato 79,95 euro, ma la madre di famiglia l’ha ottenuto a 68 euro grazie alla vendita.

di video “A dicembre è scoppiata una cintura. Siamo tornati in una catena di negozi con un auricolare. Lì ci è stato detto che avrebbero contattato Nutcase “, spiega la madre ai nostri colleghi di HBVL.

All’inizio, il team di AS Adventure ha spiegato che il casco sarebbe stato riparato o sostituito con uno nuovo, ma alla fine niente sarebbe stato più lo stesso.

“Abbiamo ricevuto un buono di 68 euro da spendere in AS Adventure. Ma per quella cifra non possiamo nemmeno comprare un casco identico perché costa 95 euro”, racconta Ilse.

La madre non capisce. "Il difetto è nel periodo di garanzia legale e hanno ancora questo casco nella loro gamma. Non hanno l'obbligo di fornirci una copia sostitutiva?", si chiede. Come presume Ilse Sauwens, quando un bene presenta un difetto entro il periodo di garanzia legale, il venditore deve ripararlo o sostituirlo. "Se ciò non è possibile perché il bene non è più disponibile, il consumatore può richiedere un rimborso in denaro. Può essere offerto un coupon, ma il consumatore non è obbligato ad accettarlo", specifica FPS Economy. Inoltre, se il modello di casco non è disponibile e c'è un altro modello con un prezzo più alto, il venditore può offrire un'alternativa e chiedere la differenza al cliente. Una proposta che il cliente può rifiutare se lo desidera.