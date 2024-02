“Aerei deviati”, “Aeroporto chiuso”: decine di voli sono stati ritardati o dirottati all'aeroporto di Charleroi

Decine di voli sono stati ritardati o dirottati ieri sera all'aeroporto di Charleroi. Un problema legato all'atterraggio dell'aereo sembra essere la radice di questi imbarazzi. Ci scusiamo per il ritardo tra l'1 e le 6 di domenica mattina.

“Un aereo proveniente da Lanzarote è parcheggiato sulla pista di Charleroi. Veicoli di emergenza sono nelle vicinanze. Gli aerei sono stati dirottati a Bruxelles.”Luca ci scrive tramite il tasto arancione per avvisarci. “A”L'aeroporto di Charleroi al momento è chiuso e bloccato. Molti voli per Bruxelles e Liegi sono stati dirottati.Qualcun altro ci invia un messaggio pochi minuti dopo.

“Ryanair viaggia a Charleroi. Differiscono in diverse destinazioni. I passanti, una delle persone della zona, hanno bisogno di comunicazione e non salvano nulla perché sono danneggiati o vogliono tornare alla destinazione a Charleroi o in viaggio .” Sull'autobus”“Ce lo racconta anche Antonio.