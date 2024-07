“30% biologico in Vallonia nel 2030? Dovremmo smettere di sognare”

I fatti sono questi: i prodotti biologici sembrano aver perso un po’ di popolarità tra i consumatori, anche se recentemente si è registrata una leggera ripresa.

“Dopo il Covid, abbiamo la sensazione di aver perso alcuni consumatori“, ammette Dominique Jacques, presidente dell’Unione nazionale dei biologi agrari belgi (Unab), che si definisce un’associazione professionale 100% biologica.Il quadro organico è ovviamente che è più costoso. Nella distribuzione di massa il margine è del 30-35%. Dato che i prodotti biologici sono un po’ più costosi rispetto ai prodotti convenzionali, il margine evidenzia questa differenza”.. Tuttavia, sempre più famiglie puntano sul prezzo, perché è più difficile di prima soddisfare le loro esigenze.

“Questo processo di mercato sta lentamente uccidendo i piccoli produttori e agricoltori”.

Il prezzo elevato del prodotto può essere spiegato da diversi motivi. “I semi costano molto di più dei semi convenzionali, quasi il doppio. Esistono anche erbe infestanti che vengono rimosse manualmente o con macchine sofisticate ma costose. ““Nei primi tre anni è più facile controllare le infestanti dopo aver trattato i campi per anni.” Si fida in base alla propria esperienza.

Ah, il consumatore

Poi ci sono le richieste dei consumatori che non facilitano affatto il lavoro degli agricoltori biologici. “Il consumatore vuole che le carote biologiche siano uguali alle carote convenzionali. Se sulla carota c’è una piccola macchia – un puntino, ad esempio, perché una mosca ha punto qualcosa – verrà rifiutata dal supermercato. Il consumatore deve comprendere che i prodotti biologici non sono un copia/incolla dell’agricoltura convenzionale.

Da qui l’interesse dei consumatori a privilegiare i cortocircuiti, che permetteranno agli agricoltori di spiegare loro questi piccoli “difetti”, che non influiscono in alcun modo sulla qualità dei prodotti. Quindi, il cortocircuito offre prezzi più convenienti per i prodotti sanitari. “Comunicare sul consumo di prodotti locali è positivo, ma i prodotti locali non sono necessariamente biologici“, lui ricorda.

Ma non è tutto. L’ambiente è ovviamente un vincitore in quanto non sono ammessi prodotti pesticidi (fitosanitari). Poi c’è l’impatto positivo sulle acque sotterranee. “Ciò che manca in Vallonia è proprio il forte legame tra materia organica e acqua. Le piante hanno ancora un impatto sulla qualità dell’acqua. In Francia, ad esempio, esistono bacini idrografici specifici nelle aree biologiche. Il costo del trattamento di quest’acqua è inferiore. In Germania ci sono aree diventate biologiche appositamente per proteggere i bacini idrografici. Secondo me non stiamo facendo abbastanza per i prodotti biologici. Ci deve essere la volontà politica per comunicare il valore aggiunto dei prodotti biologici. “Posso capire che questo possa essere delicato per un ministro che rappresenta tutti gli agricoltori.”

fratelli nemici?

I fratelli convenzionali e organici sono nemici? “Non siamo qui per giudicare gli agricoltori convenzionali, siamo qui per difendere gli agricoltori biologici senza contrapporre i due mondi. Non dobbiamo dimenticare che in passato molti agricoltori biologici lavoravano in modo convenzionale. L’ho fatto per vent’anni perché i miei genitori lo facevano così e io non mi sono mai messa in discussione.

L’adesione ha molte restrizioni: “Le specifiche sono molto rigorose nell’ambito della Politica Agricola Comune (PAC). Inoltre, “Quando ti impegni ad aderire, è per 5 anni. Se non completi questi cinque anni, dovrai rimborsare l’aiuto d’adesione ricevuto, tranne ad esempio in caso di morte.. Le ispezioni vengono ripetute una o due volte l’anno e sono condotte da un organismo indipendente responsabile del processo di certificazione. In caso di dubbio possono essere effettuati ulteriori esami a spese delle persone esaminate. Il certificato può essere ritirato. La decisione spetta alla regione Vallonia.

Solo salari equi possono contenere la rabbia degli agricoltori

Naturalmente i prodotti biologici presentano maggiori vantaggi economici rispetto a quelli convenzionali. Per un orticoltore che coltiva meno di 10 ettari, gli aiuti biologici costano 4.000 euro per ettaro, fino a tre ettari. Poi ci saranno i classici aiuti. “I prodotti biologici non possono sopravvivere senza sussidi. Ma non mi piace molto il termine sussidi. “È un servizio all’ambiente.”

E per il futuro? “Se c’è domanda da parte dei consumatori, gli agricoltori possono soddisfarla. “Non posso dirlo dall’oggi al domani perché c’è un periodo di conversione di due anni.”. Quanto all’obiettivo del 30% della superficie biologica nel 2030 sostenuto dal precedente governo vallone, Dominique Jacques risponde aspramente:“Dobbiamo smettere di sognare.” “In questo momento, il desiderio dei produttori dell’Unab è cercare di stabilizzare sia le aree di produzione biologica sia il numero delle aziende agricole”.

Serie Estate: l’appartenenza vallone al bivio

Ci sono stati alcuni precursori: nel 1991 circa 50 aziende agricole valloni erano biologiche con una superficie totale di 807 ettari. Da allora la crescita è stata continua, con la soglia dei 50.000 ettari di superfici biologiche raggiunte nel 2011 e delle 1.000 aziende agricole nel 2012. Nel 2022 le aziende biologiche saranno 2.024 con una superficie totale di 93.526 ettari. L’adesione era in buona forma. Tuttavia, lo scorso anno la situazione si è leggermente invertita, con la perdita netta di 10 aziende agricole biologiche. È stato il primo. “La Vallonia ha perso 1.151 ettari sotto controllo biologico, una diminuzione dell’1,2% a 92.375 ettari, ovvero il 12,5% della superficie agricola utile della Vallonia in 8 ettari agricoli”, conferma la struttura di gestione business-to-business di BioWallonie. Il settore biologico in Vallonia, durante la presentazione dei dati 2023 Certo, il mondo del biologico non è un mondo ideale. Ci sono cacciatori di trofei, grandi orticoltori che abbassano i prezzi e strangolano finanziariamente i più piccoli o anche produttori che non hanno un’iscrizione nell’anima. Tuttavia, la stragrande maggioranza ha abbracciato questo modello per convinzione, e certamente non volontariamente. Ne abbiamo incontrati sei e li scoprirete fino a venerdì prossimo.