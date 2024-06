24 Ore di Le Mans – BMW e Dries Vanthoor miglior tempo in qualifica, sei costruttori nella Hyperpole in Hypercar (aggiornamento)

Ventitré vetture per otto posizioni nell’Hyperpole, questa la difficilissima equazione proposta dalla sessione di qualifica di questa 92esima edizione della 24 Ore di Le Mans. Sicuramente ci sarebbero state alcune persone deluse. Rapidamente, Sébastien Bourdais – che era stato così impressionante l’anno scorso prima che la sua V-Series.R prendesse fuoco all’Hyperpole – ha portato la Cadillac numero 3 in cima alla gerarchia con 3’24”642.

La vettura di Sarthois, ancora più guidata che mai, ha preceduto Antonio Fuoco (Ferrari 499P n. 50) e Kamui Kobayashi (Toyota GR010 Hybrid n. 7) rispettivamente di 0,089 e 0,112. Paul-Loup Chatin, ancora a suo agio qui, occupa ora un impressionante quarto posto al volante della sua Alpine A424, a soli 0’230 dallo standard. Con la BMW M Hybrid V8 n. 15 al settimo posto, davanti alla Porsche 963 n. 6, abbiamo sei costruttori che si qualificano per la gara Hyperpole e dodici vetture nello stesso secondo.

Dopo essere stato iscritto nella numero 12 963 del Team Jota, Callum Ilott, poco dopo la metà della sessione, ha completato un giro in 3’25”145 spingendo la Porsche della Penske Motorsport fuori dai primi otto. Poi, circa dieci minuti prima della fine della sessione, tutto ha cominciato a diventare un po’ scomodo. Sulla #6 963, Kevin Estre ha completato il giro in 3’25”051 e ha cacciato la BMW dal gruppo di qualificazione… ma senza contare su Dries Vanthoor, che ha raggiunto la vetta della classifica in 3’24 ”465!

La fine della sessione sembra ottima e le due Toyota sembrano migliorare, ma mentre affronta la curva del kart, Kamui Kobayashi commette un errore e fa uscire la bandiera rossa, ponendo fine alla sessione. Così, la BMW n. 15 riesce finalmente a superare la Cadillac n. 3, la Ferrari n. 50, la Toyota n. 7, la Alpine n. 35, la Cadillac n. 2, la Ferrari n. 51 e la Porsche n.

La grande delusione arriva dalla squadra 9×8, che non è riuscita a fare meglio di 16° e 21°, i più veloci subendo gol per 1”7. Le vetture Peugeot rimarranno quindi ai box domani alle 20 per la gara Hyperpole di 30 minuti, così come la Lamborghini SC63 (14° e 22°) e l’Isotta Fraschini.

Chi avrebbe creduto ad uno scenario del genere poche ore fa? Per fare un confronto, Antonio Fuoco (Ferrari 499P n. 50) si classificò al primo posto lo scorso anno con il tempo di 3’22’982. È una scommessa sicura che le cose andranno più veloci domani.

🔴 Aggiornamento: A causa della bandiera rossa che ha posto fine alla sessione di qualifica, tutti i tempi della Toyota GR010 Hybrid n. 7 sono stati cancellati. Lo prevede l’Articolo 10.2.4 del Regolamento Sportivo Un veicolo che provoca una bandiera rossa Qualsiasi veicolo che provoca una bandiera rossa durante una sessione di qualificazione vedrà cancellati tutti o parte dei suoi tempi sul giro da quella sessione di qualificazione, tranne in circostanze eccezionali a discrezione del College of Athletic Supervisors. Qualsiasi vettura che causi una bandiera rossa potrebbe non essere autorizzata a partecipare alle sessioni di prove di qualificazione. Il numero 7 si trova al penultimo posto della sessione. La Porsche 963 numero 12 del team Gota è quindi l’ultima ospite dell’Hyperpole.

In LMP2 abbiamo solo tre vetture nello stesso secondo. Il miglior tempo va a Malthe Jakobsen (n. 37/Cool Racing) in 3’32”827. Il danese ha preceduto di 0,307 Louis Deletraz (n. 14/AO by TF) e Ben Hanley (n. 23/United Autosports). Gli altri qualificati sono Panis Racing (Mathias Piech), IDC Sport (Job van Uetert), Victor Sport (Patrick Pilet), Lorentz Hoare (No. 33 / DKR Engineering) e Oliver Jarvis (No. 22 / United Autosports).

Infine, sette marchi diversi arriveranno all’Hyperpole in LMGT3. Ma la sorpresa più grande è stata che è stata la Ford Mustang/Proton Competition n. 77 guidata da Ben Parker a stabilire il miglior tempo in 3’55’263. Guida Frederik Schandorff (McLaren 720S LMGT3 / Inception Racing), Daniel Juncadella (Corvette Z06 GT3.R / TF Sport), Frank Pereira (Lamborghini n°60 / Iron Lynx) e Klaus Bachler (Porsche 911 GT3 R / Manthey Pure Rxcing) . Alex Ripras (Aston Martin/Heart of Racing), Larry ten Vorde (Ferrari 296/GMW) e Marco Sorensen (Aston Martin/D-Station Racing).

Ci vediamo domani all’Hyperpole alle 20, sempre per il seguito audio live su Endurance-Info.