È risultato positivo al Covid-19 il giorno dopo un giro delle scuole. Secondo Vosges Matin, nei Vosgi, questo uomo di alta moda che ha visitato quattro istituti a Raon-l’Etape ha costretto 120 studenti a sottoporsi a un test di screening.

È risultato negativo il giorno prima del suo tour e così ha potuto incontrare i bambini: due scuole hanno scattato foto all’esterno e altre due all’interno. Per questo, era necessario un esame di emergenza. “Gli studenti risultati negativi al test possono tornare in classe al termine dei test. Se le famiglie non vogliono sostenere il test, l’isolamento di 7 giorni deve essere rispettato”, osserva l’assistente scolastico.

Secondo il sindaco della città, l’Alleanza per la Ri-Liberazione della Somalia (ARS) avrebbe indicato che il rischio di contaminazione era “basso”. “C’è pochissimo rischio di contaminazione perché non c’è stato uno stretto contatto tra San Nicola ei bambini. L’ARS è fiducioso e ottimista su una situazione come l’educazione patriottica”, sottolinea Benoit Pierrat. Ad oggi nessun caso positivo è stato segnalato nei bambini. Ma “questo San Nicola, i bambini lo ricorderanno”, ha detto il funzionario eletto in un’intervista a France 3.