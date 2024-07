Yves Coppieters diventa ministro delle Nove Competenze della Vallonia: “La sanità deve diventare intersezionale con tutto ciò”

Yves Coppieters è diventato famoso dopo la crisi del Covid-19, durante la quale è stato esperto indipendente all’interno della commissione specializzata della Camera incaricata di studiare la gestione dell’epidemia in Belgio. D’ora in poi, il medico e professore della Facoltà di Sanità Pubblica dell’ULB diventerà Ministro della Vallonia.

Ma avere buoni collaboratori non è tutto: “Naturalmente aggiungerò quello che posso offrire in una certa misura dalla società civile nella sua dimensione accademica e scientifica, ma cosa posso offrire concretamente per proporre queste politiche generali?“, Aggiunge.

Come intende assicurarsi un portafoglio così ampio? “Naturalmente penso che la prima cosa da fare sia avere una buona squadra intorno a te. La mia seconda nella lista federale è stata Leslyn Loveney, che ha combattuto per tutta la campagna sui diritti delle donne, sull’uguaglianza di genere e, davvero, quel tipo di esperienza è ciò di cui ho davvero bisogno dalla mia parte. Anche per quanto riguarda le dimensioni sociali, la lotta alla povertà riguarda tuttavia settori e dimensioni molto specifici e si sovrappone a tutte le politiche. Anche in questo caso, ovviamente, ho bisogno di approfondimenti molto oggettivi ma anche molto trasversali su questo tipo di competenze.“, lui pensa.

Il ministro Yves Coppieters ha già delle priorità: “Quindi la salute ambientale, come comprendiamo, è una questione PFAS, in cui dobbiamo rimettere le cose in carreggiata e garantire la continuità in relazione a questa crisi e, naturalmente, ripristinare quella fiducia nei cittadini.“Oltre a ciò, la salute mentale.”Si tratta di un piano generale di salute mentale in cui la Regione gioca un ruolo chiave“.

“Potremo fare meglio con la prevenzione perché l’idea è aumentare poco a poco il budget per la prevenzione, ma penso che per fare prevenzione non servono particolarmente soldi, servono soprattutto innovazione e progetti pilota e direi di ottenere buone idee“/

Con nove competenze, il lavoro promette di essere ampio, e Yves Copeters lo sa: “Ci sono molti file e in quei file la salute deve diventare intersezionale con tutto ciò perché la salute non è solo la tua salute fisica, è la tua salute mentale, è il tuo benessere e penso che attraverso queste dimensioni come l’economia e altre dimensioni, altri portafogli, la salute può essere questo aspetto vettoriale trasversale.“.