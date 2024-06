YouTube Premium: la mancia di pagamento più bassa scadrà presto?

► In breve YouTube esclude gli utenti con un abbonamento Premium tramite VPN

Ti verrà inviato un messaggio con un ultimatum per registrarti senza una VPN

Una strategia sempre più comune tra i player di questo settore

Sin dal lancio di YouTube Premium, il suo prezzo è sempre stato uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo della piattaforma. Poiché il contenuto offerto è molto elevato, molti utenti scelgono di non rischiare o cercano consigli per pagare di meno. Tra questi metodi, l’utilizzo di una VPN è il più comune. Così, con pochi clic, la persona viene collocata in un altro paese, beneficiando di una politica dei prezzi più indulgente da parte di YouTube, e accede alla versione premium a prezzo ridotto. Solo che Google ha appena lanciato una caccia ai truffatori.

YouTube dice di fermare la truffa VPN

Sembra quindi che YouTube abbia ora la capacità di identificare gli utenti che hanno utilizzato una VPN per ottenere un abbonamento più economico. Come faccia la piattaforma a farlo è un mistero, ma resta il fatto che sembra saper prendere di mira bene. Una volta rilevato, l’utente riceve una notifica dalla piattaforma, che lo informa che la sua offerta non è valida, perché non è stata sottoscritta secondo i termini del suo effettivo Paese di residenza. Il messaggio menziona anche una scadenza dopo la quale l’utente non potrà più accedere a YouTube Premium se non sottoscrive un abbonamento senza VPN.

È logico che questa nuova politica implementata da YouTube stia suscitando perplessità. Dopotutto, molti utenti ritengono che i prezzi della versione premium siano alti rispetto alle funzionalità offerte. Tuttavia, non c’è nulla di troppo sorprendente nella scelta della piattaforma di proprietà di Google. In effetti, la ricerca di VPN è comunemente praticata dalla maggior parte dei servizi di streaming di video e musica, ognuno dei quali cerca con impazienza di proteggere il proprio modello economico.

Non è troppo tardi!

