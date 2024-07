Youssef Sawat, un giovane rapper di Tournai con uno spettacolo popolare, si esibisce durante la Festa Nazionale Belga

La serie francese Netflix “New School” è stata rinnovata quest’anno per la terza stagione. Questo programma mette uno contro l’altro diversi giovani rapper in vari eventi, giudicati da figure emblematiche della scena musicale urbana: SCH, SDM e Aya Nakamura.

Appassionato di letteratura e hip-hop, ha saputo unire le sue due passioni per creare pezzi commoventi e profondi. Grazie ad una penna affilata e ad una sceneggiatura ben scritta, Youssef Swat è riuscito a conquistare il cuore dei giudici e del pubblico, portandolo alla finale.

Questa domenica ha affrontato altri due giovani talenti dello spettacolo, Guhair e Daddy, entrambi francesi. Youssef ha presentato un pezzo originale basato sullo stile della “vecchia scuola”, ed è stato in grado di superare i suoi concorrenti e alla fine ha vinto questa stagione della “nuova scuola”.

Arrivando al primo posto, Youssef Swat vince 100.000 euro e un posto nella playlist “Fresh Rap” per la sua nuova canzone presentata durante la finale. Poiché la finale non è stata trasmessa in diretta, oggi Youssef era sul palco a Bruxelles per celebrare la Giornata Nazionale. Sul suo account Instagram ha condiviso una storia che diceva: “Concerto questa sera a Bruxelles in occasione della Giornata Nazionale, il finale sarà mostrato alle 20:00 su Netflix e sarò sul palco davanti a 70.000 persone”.