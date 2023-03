Che ore sono sulla luna?

Mentre il numero delle missioni lunari raddoppierà nei prossimi anni, l’Agenzia spaziale europea (Esa) vuole dare alla luna un proprio “fuso orario”. Questa settimana, l’Agenzia spaziale europea ha annunciato che le agenzie spaziali globali stanno studiando il modo migliore per determinare l’ora sulla luna. In un incontro nei Paesi Bassi alla fine del 2022, i partecipanti hanno concordato sull’urgente necessità di creare “tempo di riferimento comune per la luna”ha affermato Pietro Giordano, ingegnere del sistema di navigazione presso l’ESA. Per raggiungere questo obiettivo è stato lanciato uno sforzo internazionale congiunto. “

Attualmente, una missione lunare opera nel tempo del paese che gestisce il veicolo spaziale. Ma secondo Isa, il tempo che sarebbe accettato a livello internazionale e a cui tutti gli utenti e i sistemi farebbero riferimento“Diventa necessario. In effetti, sempre più paesi e persino aziende prendono di mira la Luna, con robot mobili, logistica di atterraggio, satelliti … E nei prossimi anni, il programma americano Artemis, in cui è coinvolta l’Europa, invierà astronauti, che vivranno in un campo della base lunare. “Non solo queste missioni si svolgeranno contemporaneamente sulla o vicino alla superficie lunare, ma spesso interagiranno, potenzialmente trasmettendosi reciprocamente comunicazioni o conducendo osservazioni congiunte o operazioni di rendezvous”.insiste Issa. La questione del tempo nello spazio è già stata sollevata in precedenza. Sulla Stazione Spaziale Internazionale, che non ha un proprio fuso orario, gli astronauti seguono il Coordinated Universal Time, o UTC, che si basa appunto sugli orologi atomici. Per contattare le loro famiglie sulla Terra, gli astronauti europei hanno un tempo più facile degli americani, perché c’è solo un’ora o due di “ritardo”, a seconda del periodo dell’anno.

Il team dell’International Lunar Time sta già discutendo diversi argomenti: un’unica organizzazione dovrebbe essere responsabile dell’impostazione e del mantenimento dell’ora lunare? Questo tempo dovrebbe essere determinato su base lunare indipendente o è geosincrono?

Questa squadra dovrà anche fare i conti con problemi tecnici “EnormePertanto, gli orologi sulla Luna corrono più velocemente delle loro controparti terrestri e guadagnano circa 56 milionesimi di secondo al giorno.La loro velocità esatta dipende dalla loro posizione sulla Luna e dalla differenza dei loro “battiti” sulla superficie o in orbita.

Naturalmente, il sistema temporale concordato deve essere pratico per gli astronauti.Aggiunge Bernard Hoffenbach, della divisione Esplorazione umana e robotica dell’Agenzia spaziale europea, che avverte: “Sarebbe una vera sfida sulla superficie del pianeta poiché ogni giorno nella regione equatoriale dura 29,5 giorni terrestri, inclusa una gelida notte lunare per due settimane. Ma dopo aver stabilito un sistema temporale lunare, possiamo continuare a fare lo stesso per altre destinazioni planetarie.