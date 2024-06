Windows 11 Build 22635.3785, l’aggiornamento KB5039319 offre diverse nuove funzionalità

L’anteprima di Windows 11 è stata rilasciata come parte del programma Windows Insider

Parallelamente all’implementazione di Windows 11 Build 26120.961, Microsoft offre Windows 11 Build 22635.3785 sul canale beta. Per usufruire di questa anteprima è necessario installare l’aggiornamento KB5039319.

Il sistema operativo introduce numerose modifiche e miglioramenti. Ad esempio, nel menu Start, quando si fa clic con il pulsante destro del mouse sulle applicazioni aggiunte, vengono visualizzate le jump list per le applicazioni in esse contenute. Ci sono anche modifiche alla funzionalità Windows Spotlight sul desktop per modificare, mettere mi piace o non mi piace foto e altre piccole cose.

Ad esempio, facendo clic con il pulsante destro del mouse sull’icona Spotlight verrà avviato il servizio in modalità a schermo intero, mentre facendo doppio clic si aprirà la home page dell’immagine Bing sul desktop.

Nel frattempo, è più semplice condividere contenuti sul tuo dispositivo Android dalla finestra Condividi in Windows.

riparazioni.

Microsoft sta sfruttando questa anteprima per correggere i problemi. È legato a un problema con la barra delle applicazioni in alcune configurazioni e a due bug che colpiscono una delle principali applicazioni del sistema operativo, Esplora file.

Il menu Start è l’obiettivo della correzione per risolvere il problema dell’apertura delle Impostazioni account quando si seleziona ” Modifica le impostazioni dell’account » Quando si fa clic sull’icona del profilo. Microsoft aggiunge di aver risolto il problema della ripresa dall’ibernazione dopo aver abilitato BitLocker e una perdita di memoria che interessava lsass.exe e il suo arresto anomalo.

Tieni presente che esistono diversi problemi noti. Internet Information Services (IIS) e Windows Communication Foundation (WCF) potrebbero non funzionare dopo l’installazione di questo aggiornamento e le Impostazioni potrebbero bloccarsi durante la visualizzazione delle proprietà Wi-Fi.

Sono elencati altri errori. Riguarda il menu Start, Impostazioni o anche Strumenti.

Infine sono stati pubblicati due aggiornamenti.

Il primo è legato allo strumento di cattura. Offre il salvataggio automatico delle registrazioni dello schermo. Il secondo è relativo al Microsoft Store con Microsoft Wallet Payment.