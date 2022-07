Perché non dovresti innamorarti della nuova app “Hey WhatsApp”.

Ciao WhatsApp è un’applicazione che afferma di aggiungere nuove funzionalità al messenger. L’applicazione in questione può essere scaricata da diversi store. Ma fai attenzione, perché una volta installato, sequestra i tuoi dati…

La minaccia è stata segnalata in un thread di Twitter da Will Cathcart, il capo di WhatsApp. Scrive che il download di un’app WhatsApp falsa o di una versione modificata può consentire ad attori malintenzionati di aggirare la privacy e la sicurezza di WhatsApp. Quindi, i dati dell’utente vengono rubati.

Ma allora, perché alcuni cedono alla tentazione quando incontrano queste versioni modificate dell’app? Semplicemente perché promettono nuove funzionalità e sembrano innocui.

WhatsApp ha già iniziato a collaborare con Google per combattere questa ondata di attacchi. Inoltre, Google Play Protect è effettivamente in grado di rilevare e disabilitare queste app. E questo è anche dopo che è stato installato.

Ovviamente, Will Cathcart ha indicato che sta raddoppiando i suoi sforzi per rilevare e bloccare questo tipo di app a lungo termine. lui sta scrivendo, “Stiamo anche intraprendendo azioni di contrasto contro HeyMods per fermare i danni futuri ed esploreremo nuove opzioni legali per ritenere HeyMods e altri come loro responsabili”. Segnalare ai media succo di limone.

Il gestore insiste sul fatto che il modo migliore per proteggersi sia utilizzare solo le app offerte negli store ufficiali oppure scaricare il file .apk direttamente dal sito del servizio di messaggistica. Tieni presente che il file APK include tutti i file necessari per installare un’app su Android.

Attualmente, WhatsApp sta valutando la possibilità di intraprendere un’azione legale per ritenere HeyMods e gli sviluppatori dietro le app dannose responsabili.

