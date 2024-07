WhatsApp: qualcosa di enorme è in arrivo

La traduzione istantanea dei messaggi di testo promette una piccola rivoluzione in-app. Ricevi un messaggio in portoghese ma non parli la lingua? Non preoccuparti, il pulsante “Traduci” sarà lì per aiutarti.

Secondo quanto rivelato dal sito specializzato WABetaInfoWhatsApp sta preparando una novità molto pratica nella versione beta 2.24.15.8 dell’applicazione per Android. Concretamente, WhatsApp sta lavorando a uno strumento di traduzione istantanea per i messaggi di testo.

Ricevi un messaggio in spagnolo, arabo o olandese, ma non parli affatto la lingua? Tutto quello che devi fare è premere il pulsante “Traduci” e WhatsApp tradurrà il messaggio per te. Apparentemente nulla, questa nuova funzionalità è considerata rivoluzionaria, vista l’abbattimento della barriera linguistica.

Per essere più specifici, questa nuova funzionalità non minaccia la privacy degli utenti. Per una buona ragione la traduzione istantanea degli SMS avviene localmente, cioè direttamente nell’app. I server esterni non vengono utilizzati in nessun caso.

Inoltre, questa funzionalità può essere utilizzata offline. Tuttavia, l’utente dovrà prima scaricare i pacchetti lingua che consentiranno poi la traduzione dei messaggi. Infine, tieni presente che questa nuova funzionalità si basa sulla tecnologia “Live Translate” di Google.

La traduzione istantanea del testo dovrebbe essere disponibile nelle prossime settimane durante l’aggiornamento. Al momento non sappiamo ancora quali lingue verranno offerte quando questa funzionalità verrà implementata. Ricordiamo che l’applicazione “Live Translate” offre traduzioni in più di 130 lingue (fino a… 243 lingue se prendiamo in considerazione l’ultimo aggiornamento).

Indipendentemente da ciò, WhatsApp continua a diversificare i suoi strumenti per gli utenti. Abbiamo recentemente appreso che questo sarà presto possibile Per trascrivere messaggi vocali.

