Riacquista un MacBook al 70% in meno su Okamac

Più ecologico, più economico e qualitativo, Rinnovato ha tutto per accontentare! okamacuno dei leader di mercato, ha scelto di specializzarsi nei computer Apple, il famoso marchio Apple. Okamac si impegna a ispezionare, riparare e rinnovare l’attrezzatura prima della rivendita in loco.. Quindi è un computer in perfette condizioni che avrai a casa, con il vantaggio di un prezzo ridotto: i PC costano infatti il ​​20-70% in meno rispetto allo stesso nuovo! E con Le Parisien, anche tu ne trarrai vantaggio-5% di sconto con il codice promozionale OKAMAC5.

E durante il periodo dei saldi, i prezzi di alcuni computer continuano a scendere! Per esempio MacBook Air 13 de 2015-8 Go il cui già piccolo prezzo di 380 euro arriva a 349 euro. Oppure, in una versione molto più recente, un file MacBook Pro 13 Touch Bar 2019 Attualmente è venduto ad un prezzo di 859 euro.

Per il tuo nuovo Mac, scegli Ricondizionato senza spendere troppo

Ogni anno, Apple riceve un aggiornamento e offre nuove versioni dei suoi PC, incoraggiando gli utenti a rinnovare i propri PC più velocemente che mai. Terribile pericolo per il pianeta quando lo sappiamo quasi Il 70% dell’impronta di carbonio di un laptop risiede nella sua produzione e trasportato e Solo il 30% nell’usarlo Secondo un articolo di Science Press. È quindi fondamentale far durare il più a lungo possibile i propri dispositivi elettronici.

Per dare una seconda vita ai computer esistenti invece di fabbricarne di nuovi, okamac Ripristina, ripara, controlla e rinnova i Mac prima di essere offerto per la rivendita. Piattaforma avanzata Diecimila referenze diverse Con i modelli più vecchi risalenti al 2008 che vendono a prezzi bassi, anche i modelli più recenti. entrambi su laptop (MacBook, MacBook Air, MacBook Pro) o per computer fissi (iMacE il Mac miniE il Mac Pro), Puoi risparmiare dal 20 al 70% quando acquisti un computer Apple ricondizionato. Per poche centinaia di euro, puoi acquistare un Mac di qualità quasi nuova. Perché Ocamak ha promesso quanto segue, per offrirti i computer: READ L'iPhone serie 14

Ristrutturato in Francia vicino ad Angers,

100% verificato dal loro team,

Garantito 12 mesi.

Per mantenere questa promessa, Okamac adempie 18 posti di blocco (microfono, wifi, bluetooth, altoparlanti, tastiera, webcam, scheda grafica, caricatore, …). E dal punto di vista estetico viene anche completamente pulito per non lasciare tracce di alcun utilizzo. Come nuova! Un piccolo extra: La batteria è garantita almeno all’80%. Sotto, è stata sostituita con una nuova batteria. Non rischiare che la tua nuova gemma non duri a lungo.

Supporto personale e consegna responsabile

okamac Ti aiuta anche a decidere quale Mac è giusto per te. Puoi rispondere a Concorso del sito webQuesto è Ottieni aiuto dal servizio clienti. In questo modo beneficiate di un’assistenza personalizzata e su misura prima e dopo la vendita.

E nel caso ci sia un problema? Il nostro servizio clienti sarà a tua disposizione per aiutarti a risolverlo da remoto durante l’intero periodo di garanzia. Se ciò non bastasse, verrà organizzato il rientro del Mac in officina a spese di Okacac per la riparazione. E se il tuo Mac è irreparabile, verrà sostituito gratuitamente con lo stesso modello. Anche fuori garanzia, la riparazione è sempre possibile. Dotata del più grande stock di ricambi in Europa e di personale qualificato, Okamac è in grado di riparare al 100% il 99,9% dei guasti.