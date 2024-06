Volotea lancia quest’autunno un nuovo collegamento da Brest verso la città inglese

La compagnia spagnola Volotea, nota per collegare le capitali regionali europee, continua ad espandere la sua rete tra la punta della Bretagna e l’Europa. Questa compagnia aerea low cost, che ha già annunciato l’apertura della sua quarta rotta dall’installazione della sua nuova base all’aeroporto di Brest Bretagne, ha recentemente annunciato l’apertura di una nuova rotta tra Brest e una nuova capitale europea. Ora sta espandendo la sua offerta a 19 destinazioni dalla sua nuova base.

Volotea ha lanciato una nuova linea tra Aeroporto di Brest Bretagne e Aeroporto di Londra Gatwick Da questo autunno

secondo Francia bluMartedì 18 giugno 2024, Volotea Airlines ha pubblicato un comunicato stampa in cui annuncia il lancio di un nuovo collegamento tra Brest e Londra. Sarà quindi possibile raggiungere il Regno Unito con un volo diretto da questa città francese. ” Siamo lieti di rivedere il servizio con l’Inghilterra dall’aeroporto di Brest Bretagne », esulta Claude Arfxad, direttore delle operazioni dell’aeroporto di Brest Bretagne.

Questa nuova rotta opererà tra l’aeroporto di Brest Bretagne e l’aeroporto di Londra Gatwick a partire da novembre 2024 con due voli a settimana: giovedì e domenica.

Con quasi 12.000 posti offerti, i passeggeri del Finistère potranno approfittare dell’offerta e volare direttamente nella capitale inglese dal 7 novembre. La biglietteria è già aperta per le prenotazioni.

“ Dopo l’apertura della nostra base a Brest lo scorso aprile e il lancio di un nuovo collegamento per Strasburgo e di due nuove rotte per le Isole Canarie, siamo lieti di annunciare questo collegamento tra la Bretagna e l’Inghilterra. “, dichiara Gilles Josselin, Direttore di Volotea in Francia.

Volotea collega Brest a Londra per una fuga magica

Il nuovo collegamento tra Brest e Londra permetterà ai residenti di entrambe le regioni di beneficiare della ricchezza di ciascuna città.

L’azienda ha recentemente annunciato che “ Permetterà ai Bretoni di trascorrere molto tempo Un week-end o una vacanza magica tra le strade illuminate di Londra durante il periodo invernale. L’occasione perfetta per riscoprire l’Abbazia di Westminster e la famosa Torre del Big Ben, passando per Buckingham Palace, senza dimenticare di fare shopping nei famosi negozi londinesi con l’avvicinarsi delle feste. ».

“ Allo stesso tempo, i clienti britannici avranno l’opportunità di godere delle ricchezze della nostra città e della sua regione londinese. », sottolinea Claude Arfxad, direttore delle operazioni dell’aeroporto di Brest Bretagne.

Notevole sviluppo di Volotea nella regione di Brest

Secondo il sito ufficiale di Volotea, dal suo debutto nel 2013, la compagnia aerea spagnola ha trasportato quasi 750.000 passeggeri da e per Brest. Oggi continua il suo sviluppo in Bretagna introducendo un nuovo collegamento e ampliando la sua offerta a 19 destinazioni dall’aeroporto di Brest-Bretagne.

Dopo aver installato la sua nuova base nell’aprile 2024, prevede di espandere la propria offerta commerciale e raggiungere la capacità più alta della sua storia. Si prevede un incremento di 2,8 volte a partire dal 2023 con 350.000 posti disponibili.

La compagnia registra attualmente un tasso di occupazione sui suoi voli superiore al 90%, il che indica l’importanza della sua offerta e la fiducia dei passeggeri nei suoi servizi.