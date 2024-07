Vivi momenti indimenticabili con la famiglia o gli amici mentre ti godi un picnic con la nostra gamma!

Questo contenuto non è disponibile in questa configurazione.

Termosifone

Dispositivo di raffreddamento rigido Campingaz © Amazon

Ecco i 6 migliori accessori da viaggio che non dovresti dimenticare durante le tue avventure! Perfetto per il tuo prossimo viaggio!

Attualmente al -31%, questo frigorifero portatile è perfetto per portare i pasti durante il picnic. Si caratterizza per la sua resistenza e il design pratico, con una maniglia integrata nel coperchio per un facile trasporto. La struttura in schiuma poliuretanica delle pareti e del rivestimento garantisce un isolamento di alta qualità. Con una capacità di 17 litri, offre ampio spazio per tutte le vostre esigenze.

Coperta da picnic

SONGMICS Coperta da picnic 200×200 cm © Amazon

Questa coperta da picnic è impermeabile e antiaderente. Contiene uno strato di alluminio per prevenire l’umidità. Il suo pratico design permette di piegarlo facilmente ed è dotato di maniglia per un facile trasporto. Con dimensioni di 200 x 200 cm, può ospitare comodamente da 4 a 6 persone. Non dimenticare, è attualmente in vendita!

Zaino isolante

Zaino termico PengDa 32L © Amazon

In vendita ora con una capacità di 32 litri, questo zaino è perfetto per trasportare pasti, snack, bevande, asciugamani, cellulare e altri oggetti essenziali quotidiani. Con le sue molteplici tasche multiuso, ne avrai abbastanza per organizzare i tuoi effetti personali in modo efficiente. Inoltre, le cinghie imbottite e regolabili garantiscono un comfort superiore durante i tuoi viaggi.

Cestini del pranzo

Portapranzo in vetro Igluu ​​© Amazon

Questo set di scatole in vetro sarà perfetto per trasportare il tuo cibo ovunque tu voglia. Sono adatti al forno e manterranno il cibo fresco più a lungo. Le scatole sono inoltre progettate con il sistema LockTab che aiuta a proteggere il tuo pasto da tutti i batteri esterni. Ogni solida scatola di vetro è realizzata con vetro borosilicato e un coperchio in polipropilene ed è priva di BPA e inodore, lasciando il tuo cibo con il suo gusto speciale. Allora non aspettare oltre per approfittare di un prodotto scontato del -19%.

