Vincent Kompany perde la pazienza in allenamento!

Vincent Kompany, il nuovo allenatore del Bayern Monaco, aveva già perso la pazienza durante l’allenamento con il Burnley la scorsa stagione. I suoi nuovi giocatori in Baviera erano avvisati…

I tifosi del Bayern Monaco sono rimasti chiaramente un po’ sorpresi nell’apprendere che il nuovo allenatore del club sarà Vincent Kompany in questa stagione. Se l’ex difensore del Manchester City e dei Red Devils è un giocatore eccezionale, i suoi primi anni nella sua nuova professione sono stati a dir poco contrastanti. Dopo la sua prima esperienza sulla panchina dell’Anderlecht, Kompany è passato alla squadra del Burnley, che lo ha promosso alla Premier League inglese prima di una stagione terrificante che si è conclusa con la retrocessione nel 2024.

Se i giocatori del Bayern non sanno davvero cosa aspettarsi dall’ex capitano dei Citizens non possono fare altro che guardare l’estratto del documentario di questa settimana sull’ultima stagione del Burnley, tra scarsi risultati e tensioni. Possiamo vedere Vincent Kompany fare uno scatto d’ira contro uno dei suoi giocatori, Johan Berg Gudmundsson, accusandolo di non impegnarsi e di non usare il linguaggio del corpo durante l’allenamento. Il linguaggio… è fiorito.

Gudmundsson fu preso all’opera

“Gioca, cazzo!” Quante volte devo dirti, dannazione, smettila di lamentarti! C’è qualcosa che vuoi dire alla squadra, grand’uomo? Il tuo linguaggio del corpo è fottutamente ridicolo. E si lamenta di tutto! Dannazione amico! È una questione di vita o di morte, cazzo! Gioca, dannazione! “.

Nuovi giocatori sono stati ammoniti per l’ex capitano del Belgio. Non tollererà nulla che appaia irrispettoso in termini di comportamento. È chiaro che avrà una rosa più brillante di quella che gestiva alla guida dei Clarets, ma la pressione che arriva sugli allenatori del Bayern è immensa. Soprattutto dopo la stagione in cui l’FC Hollywood perse il titolo contro il Bayer Leverkusen…