Venerdì la direzione dell’Audi ha invitato 3.000 lavoratori al Forest National, e i sindacati sono perplessi: “Perché dovresti farlo?”

Il 9 luglio l’Audi ha annunciato l’intenzione di ristrutturare la sua fabbrica di Bruxelles, sollevando la minaccia di chiusura e la possibilità di eliminare 1.500 posti di lavoro a partire dal prossimo ottobre, poi più di 1.100 altri l’anno prossimo. Il Consiglio straordinario del lavoro di giovedì non ha dato le risposte sperate dai sindacati. Non sono stati forniti numeri per spiegare le ragioni di questa ristrutturazione, né è stato messo sul tavolo alcun progetto per questa ristrutturazione, che potrebbe durare diversi mesi.

Domani si terrà un nuovo incontro proposto dalla direzione, che ha invitato 3.000 lavoratori dell’Audi Bruxelles, non al sito dell’Audi Bruxelles, ma alla sala concerti National Forest. Un luogo che non soddisfa molti lavoratori, come spiega Grégory Dascot, segretario permanente di Métallos FGTB Brabant: “Perché lo stiamo facendo alla Forest National? È l’Audi, la nostra fabbrica, possiamo farlo all’Audi, c’è abbastanza spazio per farlo. Abbiamo inviato queste informazioni alla direzione a cui molti lavoratori non sono soddisfatti di questo annuncio tenere l’assemblea al Forest National”.













Stesso malinteso tra Ludovic Pinor, rappresentante sindacale del CNE: “La direzione ha fatto ricorso al fatto che non era possibile accogliere 3.000 lavoratori all’interno dello stabilimento Audi di Bruxelles, mentre qui, siamo accanto a Sheet Metal Works e a Sheet Metal Works sappiamo che possiamo ospitare 3.000 lavoratori”. Il rappresentante sindacale si è mostrato scettico sull’utilità di questo nuovo incontro: “Non vedo cosa offrirà domani ai lavoratori la nuova gestione delle informazioni”..