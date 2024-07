USA – Azioni da tenere d’occhio a Wall Street (Aggiornato) – 08/07/2024 alle 15:22

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,19% pour le Dow Jones .DJI , de 0,12% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,08% pour le Nasdaq. * BOEING BA.N a accepté de plaider coupable de fraude pénale et de s'acquitter d'une amende de 243,6 millions de dollars (216,37 millions d'euros) pour régler un litige avec le Département américain de la justice (DOJ) concernant deux accidents mortels de 737 MAX survenus en 2018 et 2019, a déclaré dimanche le gouvernement américain dans un document judiciaire. * PARAMOUNT GLOBAL PARA.O et Skydance ont annoncé dimanche leur fusion, ouvrant un nouveau chapitre pour l'un des plus anciens studios d'Hollywood. Les sociétés sont convenues d'un processus en deux étapes dans lequel Skydance et ses partenaires acquerront National Amusements, qui détient la participation majoritaire de la famille Redstone dans Paramount, pour un montant de 2,4 milliards de dollars en numéraire, ont précisé les deux groupes. L'action Paramount progresse de 2,9% dans les échanges avant-Bourse. * TESLA TSLA.O recule de 1,2% en avant-Bourse après avoir connu vendredi sa meilleure semaine depuis plus de 17 mois. * EXXON MOBIL XOM.N a déclaré lundi que les changements affectant les prix du pétrole entraîneront une hausse de ses bénéfices en amont évaluée entre 300 millions et 700 millions de dollars (entre 276,78 millions et 645,82 millions d'euros) au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, tandis que ceux affectant les prix du gaz auront un impact négatif équivalent. L'action perd 1,3% en avant-Bourse. * DEVON ENERGY DVN.N a annoncé lundi avoir conclu un accord pour acquérir les activités de Grayson Mill Energy dans le bassin de Williston, dans le cadre d'une transaction d'une valeur totale de 5 milliards de dollars. * ABBOTT ABT.N - Un procès contre le fabricant de lait maternisé devrait s'ouvrir lundi, le produit du groupe ayant été accusé d'être à l'origine d'une maladie intestinale potentiellement mortelle. * ELI LILLY LLY.N va acquérir MORPHIC HOLDING MORF.O pour 3,2 milliards de dollars, ont annoncé les deux entreprises lundi. * SECTEUR AERIEN - Plus de 1.300 vols étaient annulés lundi aux Etats-Unis, avant le passage de l'ouragan Beryl. * OLINK HOLDING OLK.O - Le régulateur britannique de la concurrence a déclaré lundi qu'il avait autorisé le fabricant américain d'équipements médicaux THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO.N à acheter la société suédoise de biotechnologie pour un montant de 3,1 milliards de dollars. * SPIRIT AEROSYSTEMS SPR.N - JP Morgan abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre". Bernstein abaisse sa recommandation de "surperformance" à "performance en ligne". * SECTEUR DE L'ÉNERGIE - Les plus grands ports du Texas ont suspendu leurs activités et le trafic maritime dimanche en raison du passage de l'ouragan Beryl. * CORNING GLW.N - Le fabricant de verre a relevé lundi ses prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, soutenu par l'adoption de ses nouveaux produits de connectivité optique pour l'IA générative. L'action progresse de plus de 6% en avant-Bourse. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer et Augustin Turpin)