Uno YouTuber si è lanciato la sfida di non dormire per 11 giorni: la polizia è dovuta venire a casa sua

Immagina di non dormire per undici giorni, ovvero 264 ore e 24 minuti. Impossibile, si potrebbe dire. Tuttavia, questa è la folle sfida affrontata dal creatore di contenuti Normie, che ha deciso di filmarsi dal vivo su piattaforme come Twitch, YouTube, Kick e Rumble. Con i suoi 1,21 milioni di abbonati, mira a battere il record mondiale per il periodo più lungo senza dormire.

Perché la sua scommessa riuscisse, suo fratello era al suo fianco, pronto a tenerlo sveglio se avesse mostrato segni di sonnolenza. Ma con il passare dei giorni, le condizioni di Norm cominciarono a preoccuparsi. Allucinazioni, difficoltà di lettura e scrittura e perdita di equilibrio si sono presentate davanti agli occhi di un pubblico sempre più vasto, trasformando l’esperienza in una vera e propria serie televisiva.