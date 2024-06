Una sorpresa nella storia segreta: Zoe, la conduttrice belga della RTBF, è stata eliminata!

Entrando nello spettacolo con il segreto “Ho gareggiato in Miss Universo”, Zoe ha suscitato reazioni contrastanti fin dall’inizio dell’avventura. Se la sua strategia fu inizialmente criticata, presto toccò il cuore degli spettatori. Tuttavia, questa volta la sua popolarità tra il pubblico non è stata sufficiente a salvarla. Infatti, a differenza delle solite eliminazioni, Zoe non è stata sottoposta al voto del pubblico, ma al voto dei suoi compagni. La maggioranza ha scelto di abbandonare l’avventura.

I social network hanno subito preso fuoco dopo questa cancellazione, considerata ingiusta da molti internauti. Su X (ex Twitter), un utente ha riassunto il sentimento generale: “Di conseguenza, venerdì la gente ha votato per tenere Zoe in casa, ma è stata sfrattata due giorni dopo con una votazione di massa ingiusta. “Questa stagione e questo ritorno si stanno trasformando sempre più in una festa in maschera”.

In House of Secrets, questa partenza è un duro colpo per il suo partner Alexis. Tuttavia, Zoe ha avuto l’opportunità di scegliere il primo finalista per questa stagione mista e la sua scelta è naturalmente ricaduta su Alexis.

Ora ne restano solo sei a competere per la vittoria: Killian, Leo, Law, Maxence, Perrin e Alexis. La finale si giocherà il 18 giugno. Chi vincerà e succederà ai precedenti vincitori di questo popolare reality show? Le scommesse sono aperte…

